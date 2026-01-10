Un conductor se da a la fuga en Santiago tras provocar un choque en cadena en una parada de taxis
Un taxista resultó herido por el fuerte impacto
Un conductor se ha dado a la fuga este sábado de madrugada en Santiago tras provocar un choque en cadena en la parada de taxis de la plaza de Galicia. Según ha confirmado Radiotaxi, un taxista tuvo que ser trasladado al hospital para recibir asistencia médica.
Los hechos sucedieron al filo de las 03.00 horas, cuando un turismo se empotró contra la parte trasera el último taxi que hacía cola en la parada. El impacto provocó que el vehículo del servicio público se desplazase y dañase al que le precedía. El conductor que causó el accidente, al parecer, no dudó en encararse a los taxistas tras el incidente y finalmente abandonó el lugar, dejando su turismo siniestrado en la rúa da Senra.
Hasta el lugar se desplazaron agentes policiales, que pudieron identificar al propietario del vehículo a través de la matrícula.
