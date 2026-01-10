La Humildad, protagonista en el cartel de la Semana Santa de Santiago 2026

La Junta de Cofradías de la Semana Santa de Santiago presentó este viernes el cartel oficial de la Semana Santa 2026 en un acto celebrado en el Centro Internacional de Acogida al Peregrino, El acto contó con la presencia del arzobispo, monseñor Francisco José Prieto Fernández, acompañado de representantes de la Xunta de Galicia, autoridades eclesiásticas, autonómicas y municipales, responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y miembros de la Junta de Cofradías y de las distintas cofradías compostelanas.

El cartel de la Semana Santa 2026 tiene como imagen central a Nuestra Señora de la Humildad, titular de la Cofradía de la Humildad, con sede en la Iglesia Parroquial de San Juan Evangelista. La hermandad, fundada en 2008, presentó y bendijo su imagen titular en 2012 y realizó su primera salida procesional en 2013 tras obtener la autorización del Arzobispado de Santiago.

Desde el punto de vista artístico, la obra muestra a la Virgen emergiendo de una atmósfera marcada por el humo del incienso, acompañada por una concha de bronce del Camino de Santiago, símbolo universal de la ciudad y de su tradición peregrina. El fondo reproduce el empedrado característico de las calles de Santiago, por las que discurrirán las procesiones durante la Semana Santa, reforzando la relación entre la imagen devocional y el entorno urbano.

La Semana Santa de Santiago, declarada Fiesta de Interés Turístico, se celebrará del 29 de marzo al 5 de abril y volverá a reunir a compostelanos, visitantes y peregrinos en torno a un amplio programa de actos y procesiones. Como es habitual, la programación se cerrará con el traslado del Cristo de la Paciencia a su parroquia de Conxo, previsto para el 12 de abril.