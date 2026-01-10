Santiago entra en el 'top ten' de las ciudades más caras para comprar un piso nuevo

Más de un millón de euros. Es lo que cuestan los pisos de obra nueva disponibles en uno de los últimos edificios que se están construyendo en el centro de Santiago, las Terrazas de Romero Donallo. El encarecimiento de la vivienda se ha convertido en un quebradero de cabeza para muchos compostelanos. Además de la subida de precios del alquiler, los de compraventa también se han disparado. Pero sobre todo lo hacen los pisos de nueva promoción. Según los datos del Consejo General del Notariado, Santiago es ya la novena ciudad de España más cara para adquirir un piso de obra nueva.

Precio del metro cuadrado en pisos nuevos por ciudades / J. Cea

Compostela ocupa un puesto del top ten de la tabla por delante de ciudades mucho más grandes como Valencia, Zaragoza o Sevilla. Demográficamente, la capital gallega se sitúa entre las 60 y 70 ciudades más pobladas de España. El precio del metro cuadrado alcanza ya en Compostela los 3.259 euros para los pisos nuevos. Las ventas han sido escasas. El Consejo General del Notariado recoge solo 7 transacciones para estos inmuebles en la ciudad entre noviembre de 2024 y octubre de 2025. El importe medio de una vivienda de 94 metros alcanzó los 304.750 euros. En el caso de la promoción de Romero Donallo, el metro cuadrado se dispara por encima de los 8.300 euros. En el portal Idealista hay a la venta tres pisos, de entre 127 y 181 metros cuadrados ubicados en las últimas plantas. ¿El precio? Desde 1.060.000 a 1.780.000 euros.

Recreación del edificio de Terrazas de Romero Donallo / Cedida

En Galicia sólo Vigo con 3.342 euros por metro cuadrado supera los precios de Compostela. La ciudad olívica ocupa el puesto número 8 de toda España. A Coruña con 3.090 se sitúa en la décima posición. San Sebastián encabeza el ranking del metro cuadrado más caro de los pisos a estrenar, con 7.254 euros, por delante de Barcelona (5.244) y Palma (5.173), que completan los tres primeros puestos del podio. A continuación aparecen Madrid, ligeramente por debajo de los 5.000 euros el metro cuadrado, Bilbao (4.138), Vitoria (3.487) y Málaga (3.473). La estadística de los notarios no cuenta con un histórico sobre la evolución de precios en Santiago. Pero sí recoge la evolución del precio medio del metro cuadrado para toda España. Los datos evidencian que se ha duplicado a lo largo de la última década, pasando de 1. 482 euros en 2014 a los 2.806 del pasado año. Los promotores inmobiliarios apuntan a las dificultades para encontrar tanto suelo disponible como mano de obra cualificada y a la subida de los precios de los materiales para explicar el alza imparable de los precios de los pisos a estrenar.

Diferencias dentro de Galicia

Las diferencias dentro de Galicia en el mercado de la vivienda nueva son también notables. Aunque Vigo, Santiago y A Coruña se mueven en cifras similares, no sucede lo mismo con las otras cuatro ciudades. El metro cuadrado de este tipo de inmuebles se cotiza en Pontevedra a 2.519 euros, un 29% menos que en Santiago, mientras que un piso de similares características en Ourense saldría un 62% más económico que en la capital gallega, al ascender el metro cuadrado a 2.005 euros. Esta cifra es todavía más baja en Lugo y Ferrol, ambas ligeramente por encima de los 1.700 euros.

Ante la escasa oferta y los precios desorbitados de la obra nueva, la venta de pisos de segunda mano sigue siendo la opción mayoritaria en las transacciones de vivienda en la capital gallega. De noviembre a octubre pasado, se registraron 586 compraventas con un precio medio del metro cuadrado de 2.274 euros, casi mil euros menos de lo que cuesta un piso nuevo. Según se desprende de los datos del Consejo General del Notariado, los precios por metro cuadrado son también más económicos en las casas. De hecho, en las de obra nueva desciende hasta los 1.463 euros. En las de segunda mano baja aún más (1.163 euros).

Pisos protegidos

Aunque la oferta es escasa a la espera de que se construyan las nuevas promociones previstas por la Xunta para Mallou o para la zona de Salgueiriños, la vivienda protegida sigue siendo algo más asequible que el mercado libre. En Santiago, el metro cuadrado se mueve a un precio tasado de entre 1.863 y 2.203 euros. La cantidad final depende del nivel de renta de los compradores.

La oferta de pisos protegidos en venta en la ciudad tendrá aún que esperar. La Xunta calcula que el nuevo barrio de Mallou empezará a construirse a partir del año 2028. Actualmente está en exposición pública el Proxecto de interese autonómico (PIA) para o desenvolvemento residencial do SUD 1 Mallou, que ofrece un primer esbozo de cómo quedará urbanizada la zona. En el norte de la ciudad está previsto que se levanten unas 3.000 nuevas viviendas, de ellas 2.400 serán protegidas. La administración gallega confía en que la iniciativa privada promueva la mayor parte de ellas, pese a que se venderán a precio tasado.

A punto de finalizar 2025, la Xunta anunció también que convoca un concurso de ideas para construir más de 240 nuevas viviendas de promoción pública, así como una residencia universitaria de 150 plazas, en el barrio de Salgueiriños.