El último ‘finde’ del café Paradiso y sus «1.500 kilos de chocolate» al año

Cuando la escritora gallega Rosa Aneiros te cita para una entrevista, como al lanzar A noite das cebolas, propone el Paradiso; cuando Radio Galega concluye la gala de su 90 aniversario y el humorista Juan Carlos Ortega busca (re)desayuno, le llevan al Paradiso. Entre espejos curvados y mesas de madera y marmóreas, este café es un rincón clásico del encanto de Santiago, ideal para tomar un chocolate y dejar fuera el invierno al abrigo de la cálida calma. Es un icono de Compostela, pero también un espacio que se vive, lo hacen la vecindad, estudiantes, las personas visitantes, turistas y quienes peregrinan.

Rosa Aneiros, escritora, en el Paradiso. / Jesús Prieto

Inicios y decoración

«Cando os peregrinos dos primeiros anos 90 chegaban ata aquí, estaban todos suados e sucios porque o Camiño case non tiña albergues, pero a cousa cambiou moito», recuerda Agustín Ares, al frente de este conocido café de la Rúa do Vilar desde 1991, junto a su mujer Socorro Pérez (siempre de impoluta blusa blanca). En los últimos años, estuvieron apoyados por su hijo Pablo, barbado heredero que, pese a formarse en Hostelería, suelta un sonoro «¡No!», al preguntarle si se planteó continuar con el establecimiento abierto más allá de este fin de semana.

«Nós chegamos en 1991, viñamos dun local na Fonte de San Antonio e os primeros meses foron de moito traballo... Quitamos os sofás negros do local de entón, un snack -bar, pero conservamos o resto da decoración feita por Ventura Cores», cuenta Agustín Ares del trabajo de quien fue pionero en la arquitectura de interiores en Galicia y vivió en la misma calle del Paradiso.

La comensal diaria de Foto Sandine

«Gustaríame que o local seguise aberto en mans de alguén que respecte a súa decoración e o seu estilo, eu mesmo podería explicar como facemos aquí o chocolate», señala Agustín para mostrar su predisposición al traspaso de un local que despacha «1.500 kilos de chocolate» al año y que ha llegado a tener hasta «oito persoas» trabajando en algún momento de sus años más recientes, los del actual bum turístico que vive Compostela, palpable en comensales de mil procedencias.

«A xente de fóra vén coa lección aprendida, sabe ben o que quere. Os langostinos al ajillo, por exemplo, sempre sorprenden a os chineses... E tamén hai xente que pregunta polas pedras da Porta Santa de varios Xacobeos que temos expostas», cuenta Agustín mientras despide a un cliente habitual, Manuel Villar (de la centenaria saga del Bazar de Villar) y da la bienvenida a otra ilustre vecina, la señora Julia (López), del estudio Foto Sandine, que come en el Paradiso a diario. «Y siempre de maravilla, sin un solo enfado con ellos en 34 años», destaca como ejemplo del recíproco buen trato convertido en amistad (que perdura).

Agustín con Socorro en una foto con motivo de los 30 años en el Paradiso. Al lado, su hijo Pablo con Francis Brennan, presentador televisivo irlandés. / Cedidas

Visitas políticas y García Márquez

«Non chores porque rematou, sorrí porque sucedeu», con esa frase de Gabriel García Márquez, diec adiós en redes la cafetería Paradiso, que suma todo tipo de saludos tras conocerse que encara su último fin de semana abierto con Agustín Ares y Socorro Pérez al frente de un local que, tras su jubilación, encara incertidumbre.

Amén de la visita de la alcaldesa, Goretti Sanmartín, que centró ayer un desayuno informativo en este local de la Rúa do Vilar, también reivindicaron el buen hacer de dichos hosteleros, el líder del PP en Santiago, Borja Verea, junto a más integrantes de su grupo, como lo han hecho desde el PSOE, Marta Abal y el secretario xeral de dicha agrupación compostelana, Aitor Bouza, entre más representantes de la política santiaguesa que reconocen la labor de quienes llevan el Paradiso desde 1991.

A la izquierda, la alcaldesa entre más ediles en el Paradiso. A la derecha, arriba, Verea y más integrantes del PP.; y debajo, nuestro foógrafo Jesús Prieto y el humorista Juan Carlos Ortega. / Cedidas

«Este local foi primeiro sede do taller de radio de Portela Seijo», relata Agustín Ares sobre ese bajo del número 29 de la Rúa do Vilar que también fue sastrería, peluquería y cuyo futuro como café está ahora en el aire. Mientras, 2026 traerá para Agustín y Socorro, entre otras novedades, un viaje a Canarias, tierra donde está afincado su hijo Pablo.