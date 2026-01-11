Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 11 de enero, en Santiago?
Última sesión do Galicia Magic Fest
O Auditorio de Galicia acolle a partir das 20.00 horas a última sesión da novena edición do Galicia Magic Fest, un espectáculo de ilusionismo de 70 minutos de duración que explora diferentes especialidades do xénero. Sobre o escenario estarán figuras de renome internacional como Julina Chen, Stuart Macdonald, Mirko Callaci, Julius Frack ou Pedro Volta. As entradas poden adquirirse a través da páxina web de Ataquilla desde 19,80 euros.
Novo pase no Salón Teatro de ‘Memorias dun neno labrego’
A adaptación de Memorias dun neno labrego, o clásico de Xosé Neira Vilas, ofrece o seu segundo pase no Salón Teatro hoxe ás 18.00 horas. A obra dirixida por Cándido Pazó está a ter unha gran acollida por parte do público, xa que para esta e varias das vindeiras sesións non quedan entradas dispoñibles. Nesta versión teatral a memoria persoal do neno labrego preséntase como unha memoria colectiva, a desa Galicia rural que se foi diluíndo ou transformando, nun espectáculo que pon en primeiro termo a emoción, pero tamén o humor e a relación directa e amena co público.
Candlelight presenta un tributo a Coldplay no pazo de San Lourenzo
Candlelight volve hoxe ao Pazo de San Lourenzo cun tributo a Coldplay, no que o cuarteto Cuerdas Atlánticas interpretará unha selección de once temas da banda británica á luz das velas. O concerto dará comezo ás 19.00 horas e aínda se poden adquirir entradas a través da páxina web oficial desde 28, 50 euros. O fenómeno Candlelight aterrizou en Santiago no 2024 e desde entón consolidouse como unha proposta para gozar da música dun xeito diferente baixo a iluminación de centos de velas led.
Sekadra actúa no Momo e TAZ trío, no Arume
O pub Momo terá música en directo a partir das 18.00 horas coa actuación de Sekadra, un dúo galego-brasileiro integrado por Arturo Rúa e Paulo Silva. As entradas teñen un custe de 5 euros. Ademais, o bar Arume tamén ofrece unha proposta de raíces brasileiras co concerto TAZ trío. Será a partir das 21.30 horas con entrada inversa
- III Feria de Antigüedades y coleccionismo, este sábado y domingo en el Outlet Área Central
- El restaurante de Santiago que ha enamorado a un conocido influencer gastronómico: 'Volveré, directo a mis favoritos
- Buscan unos figurantes muy especiales para una «gran producción de época» que pronto se rodará en Santiago
- Una pelea con gas pimienta en Santiago deja varios intoxicados
- Santiago abre las rebajas sin grandes colas y con tiendas cerradas por la huelga: «Ya no son lo que eran»
- Todo lo que debes saber de la Cabalgata de Reyes en Santiago: horario, recorrido y cortes de tráfico
- Seis nuevas jornadas de huelga de autobuses en Santiago: consulta los días y los servicios mínimos
- Una década frente a la panadería O Cornecho: el roscón artesanal aún resiste