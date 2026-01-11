Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
VenezuelaParadisoRobos en CacheirasFinanciación autonómicaCandidatas USC
instagram

Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 11 de enero, en Santiago?

Última sesión do Galicia Magic Fest

Última sesión do Galicia Magic Fest / Cedida

El Correo Gallego

Santiago de Compostela

Última sesión do Galicia Magic Fest

O Auditorio de Galicia acolle a partir das 20.00 horas a última sesión da novena edición do Galicia Magic Fest, un espectáculo de ilusionismo de 70 minutos de duración que explora diferentes especialidades do xénero. Sobre o escenario estarán figuras de renome internacional como Julina Chen, Stuart Macdonald, Mirko Callaci, Julius Frack ou Pedro Volta. As entradas poden adquirirse a través da páxina web de Ataquilla desde 19,80 euros.

Novo pase no Salón Teatro de ‘Memorias dun neno labrego’

A adaptación de Memorias dun neno labrego, o clásico de Xosé Neira Vilas, ofrece o seu segundo pase no Salón Teatro hoxe ás 18.00 horas. A obra dirixida por Cándido Pazó está a ter unha gran acollida por parte do público, xa que para esta e varias das vindeiras sesións non quedan entradas dispoñibles. Nesta versión teatral a memoria persoal do neno labrego preséntase como unha memoria colectiva, a desa Galicia rural que se foi diluíndo ou transformando, nun espectáculo que pon en primeiro termo a emoción, pero tamén o humor e a relación directa e amena co público.

Novo pase no Salón Teatro de ‘Memorias dun neno labrego’

Novo pase no Salón Teatro de ‘Memorias dun neno labrego’ / Cedida

Candlelight presenta un tributo a Coldplay no pazo de San Lourenzo

Candlelight volve hoxe ao Pazo de San Lourenzo cun tributo a Coldplay, no que o cuarteto Cuerdas Atlánticas interpretará unha selección de once temas da banda británica á luz das velas. O concerto dará comezo ás 19.00 horas e aínda se poden adquirir entradas a través da páxina web oficial desde 28, 50 euros. O fenómeno Candlelight aterrizou en Santiago no 2024 e desde entón consolidouse como unha proposta para gozar da música dun xeito diferente baixo a iluminación de centos de velas led.

Candlelight presenta un tributo a Coldplay no pazo de San Lourenzo

Candlelight presenta un tributo a Coldplay no pazo de San Lourenzo / Cedida

Sekadra actúa no Momo e TAZ trío, no Arume

O pub Momo terá música en directo a partir das 18.00 horas coa actuación de Sekadra, un dúo galego-brasileiro integrado por Arturo Rúa e Paulo Silva. As entradas teñen un custe de 5 euros. Ademais, o bar Arume tamén ofrece unha proposta de raíces brasileiras co concerto TAZ trío. Será a partir das 21.30 horas con entrada inversa

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents