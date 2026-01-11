Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Curso sobre a dor para profesionais da saúde e estudantes da USC

O grupo Benestar do Instituto de Psicoloxía é o encargado de impartilo

María Teresa Carrillo, do grupo Brain and Pain da USC

El Correo Gallego

O grupo Benestar–laboratorio BAP (Brain and Pain) do Instituto de Psicoloxía da USC (IPsiUS) formará estudantado de Psicoloxía, Medicina, Odontoloxía e Enfermaría para proporcionarlles os fundamentos teóricos sobre a dor e a súa cronificación, alén de impartir sesións prácticas para coñecer técnicas específicas para avaliar a dor e procedementos de neuromodulación. «A formación en dor é unha lagoa nos ensinos de grao», sinalan, motivo polo cal este curso ten como obxectivo formar aos futuros profesionais da saúde.

«Cun forte enfoque no modelo biopsicosocial, presentarase a evidencia dispoñible sobre as distintas abordaxes á dor crónica e incidirase na importancia da formación en ciencia da dor para os pacientes», engaden.

Inscripción ata o 13 de xaneiro

O prazo de inscrición deste curso remata o 13 de xaneiro a través da secretaría virtual da USC (Actividades/Oferta/Actividades de recoñecemento ECTS nos graos). O curso desenvolverase durante seis xornadas (nas tardes dos xoves e venres dende o 29 de xaneiro ata o venres 13 de febreiro).

O obxectivo do curso é dotar os futuros profesionais de ciencias da saúde de ferramentas para realizar un manexo da dor crónica máis efectivo e baseado na evidencia, a partir do coñecemento sobre a neurofisioloxía da dor. O curso combina sesións expositivas con sesións prácticas dedicadas a realizar exercicios para os cursos de educación en dor e manexo de equipos de neuroestimulación cerebral. A actividade desenvólvese no marco do proxecto Painless Horizonte Europa e é convalidable cun crédito de libre configuración.

Custes

O curso ten un custe de 10 euros para o estudantado da Universidade de Santiago e de 25 euros para os profesionais da saúde.

