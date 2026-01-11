El Grupo Pérez Rumbao abre el nuevo concesionario oficial Volkswagen en Santiago

El Grupo Pérez Rumbao refuerza su presencia en Galicia tras la apertura esta semana del nuevo concesionario Volkswagen en Santiago, que está situado en la antigua nave de Seat en la avenida Cruceiro da Coruña, en la zona norte de la ciudad. Después de adquirir, a través de la sociedad mercantil Arrojo, las unidades productivas de la empresa Yáñez –en concurso de acreedores– en Compostela y en A Coruña, desde el grupo indicaron que el pasado lunes, 5 de enero, víspera del Día de Reyes, abría el «departamento comercial» y añadieron que desde la jornada de este miércoles también están operativas «las instalaciones de postventa en atención al publico». Asimismo, apuntan que ya están «dando citas previas a partir del lunes», mientras siguen «realizando la puesta al día de las instalaciones del taller mecánico».

«En el nuevo concesionario representaremos a las marcas VW turismos y VW Vehículos Comerciales en venta de vehículos nuevos y, por otra parte, VW turismos, VW Vehículos Comerciales y Audi de vehículos de ocasión», detalla a EL CORREO GALLEGO José Miguel López Sedes, director-gerente de Arrojo y Bonaval Premium, concesionarios Audi en A Coruña y Santiago de Pérez Rumbao, compañía que ya opera en Santiago las marcas Seat, Hyundai, Opel, Audi, Skoda, Jeep o Fiat.

López Sedes incide, además, en la importancia que tiene para el grupo «ser el concesionario exclusivo Volkswagen en la provincia de A Coruña». «Para nosotros significa, por una parte, un orgullo por un trabajo bien hecho en Galicia por parte de los equipos de Pérez Rumbao en otras localizaciones que nos ha permitido llegar a ser los representantes de la marca en Santiago y A Coruña y, por otra parte, una responsabilidad e ilusión de poder ganarnos la confianza del cliente Volkswagen», subrayó el director-gerente de Arrojo, antes de añadir que han iniciado la actividad con una plantilla de «aproximadamente 20 personas», para, posteriormente, «ir creciendo a media que incrementamos actividad».

El plan para A Coruña

Tras la apertura en Santiago, sobre el plan de actuación previsto en A Coruña, López Sedes señala que, de forma temporal, integrarán «el concesionario Volkswagen en las instalaciones del actual concesionario de Audi». «Y en unos meses nos iremos a otra instalación exclusiva para VW en una nave cercana a la instalación de Audi tras la adecuación de la misma al proyecto que nos defina VW», destacó el director-gerente de Arrojo.