Incendio en el restaurante Gonzaba de Santiago: desalojan a los clientes
Nadie resultó herido y fueron los propios clientes los que salieron al exterior del recinto tras iniciarse el fuego
Un incendio originado en la cocina del conocido restaurante Gonzaba de Santiago obligó a desalojar el local este sábado por la noche. El fuego, que se originó en el tubo de la chimenea debido previsiblemente a la acumulación de grasas en la estructura de extracción de humos, provocó una gran humareda en el interior del local, ubicado en la confluencia de Montero Ríos y la rúa Nova de Abaixo.
Nadie resultó herido y fueron los propios clientes los que salieron al exterior del recinto tras iniciarse el fuego, que quemó el tubo de la chimenea y llenó de humo las instalaciones.
Minutos antes de las 23.00 horas de este sábado, un particular se puso en contacto con el 112 Galicia y explicó que la parrilla del restaurante estaba en llamas. Posteriormente se alertó a los bomberos municipales y a los agentes de la Policía Nacional y Local.
El incendio obligó a cortar la calle para que operasen los Bomberos, que utilizaron una escalera para llegar al tejado del edificio y atacar también las llamas desde la chimenea.
- III Feria de Antigüedades y coleccionismo, este sábado y domingo en el Outlet Área Central
- El restaurante de Santiago que ha enamorado a un conocido influencer gastronómico: 'Volveré, directo a mis favoritos
- Buscan unos figurantes muy especiales para una «gran producción de época» que pronto se rodará en Santiago
- Una pelea con gas pimienta en Santiago deja varios intoxicados
- Santiago abre las rebajas sin grandes colas y con tiendas cerradas por la huelga: «Ya no son lo que eran»
- Todo lo que debes saber de la Cabalgata de Reyes en Santiago: horario, recorrido y cortes de tráfico
- Seis nuevas jornadas de huelga de autobuses en Santiago: consulta los días y los servicios mínimos
- Una década frente a la panadería O Cornecho: el roscón artesanal aún resiste