Incendio en el restaurante Gonzaba de Santiago: desalojan a los clientes

Un incendio originado en la cocina del conocido restaurante Gonzaba de Santiago obligó a desalojar el local este sábado por la noche. El fuego, que se originó en el tubo de la chimenea debido previsiblemente a la acumulación de grasas en la estructura de extracción de humos, provocó una gran humareda en el interior del local, ubicado en la confluencia de Montero Ríos y la rúa Nova de Abaixo.

Nadie resultó herido y fueron los propios clientes los que salieron al exterior del recinto tras iniciarse el fuego, que quemó el tubo de la chimenea y llenó de humo las instalaciones.

Minutos antes de las 23.00 horas de este sábado, un particular se puso en contacto con el 112 Galicia y explicó que la parrilla del restaurante estaba en llamas. Posteriormente se alertó a los bomberos municipales y a los agentes de la Policía Nacional y Local.

El incendio obligó a cortar la calle para que operasen los Bomberos, que utilizaron una escalera para llegar al tejado del edificio y atacar también las llamas desde la chimenea.