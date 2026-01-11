Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
VenezuelaParadisoRobos en CacheirasFinanciación autonómicaCandidatas USC
instagram

Santiago

As obras en centros educativos de Santiago suman 7,7 millóns

Educación acaba de presentar o proxecto de cambio de cuberta do IES Rosalía de Castro, no que se van investir 700.000 euros

Román Rodríguez, no centro da imaxe, durante a presentación do proxecto de cambio de cuberta do Rosalía

Román Rodríguez, no centro da imaxe, durante a presentación do proxecto de cambio de cuberta do Rosalía / Cedida

El Correo Gallego

Santiago

O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, presentou onte o proxecto de cambio de cuberta do IES Plurilingüe Rosalía de Castro, en Santiago, onde a Xunta vai investir case 700.000 euros. A actuación, que xa está licitada e ten un prazo de execución de catro meses, súmase a outras cinco que se atopan en diferentes fases nos centros educativos da cidade e que entre todas elas acadan os 7,7 millóns de euros.

Seis actuacións en marcha

O titular de Educación lembrou que nestas primeiras obras do ano tamén está incluída a ampliación do IES Lamas de Abade cun orzamento de 1,4 millóns, licitada a semana pasada. Ademais, están en marcha a ampliación do IES Eduardo Pondal (3 M€), a rehabilitación integral do IES Arcebispo Xelmírez II (1,8 M€), a reforma do Museo Pedagóxico de Galicia (500.000 €) e o cambio de cuberta do IES A Pontepedriña (306.000 €). A Xunta cifra en máis de 12 millóns os investimentos en melloras nos centros educativos composteláns ao abeiro do Plan de nova arquitectura pedagóxica.

Rodríguez explicou que a intervención do Rosalía enmárcase no paquete de 16 primeiras obras que a Consellería vai desenvolver neste ano 2026 por máis de 16 millóns de euros. «Nos Orzamentos de 2026 temos unha partida de 73,6 millóns para obras en centros educativos, un 4 % máis do que destinamos para este fin en 2025», salientou.

Obra respectuosa co edificio histórico

Tal e como explicou o conselleiro, o cambio de cuberta do IES Plurilingüe Rosalía de Castro será unha actuación completamente respectuosa co edificio histórico que alberga o instituto. Neste sentido, indicou que a nova cubrición, de 3.288 m², irá aparafusada á estrutura de madeira existente, que se reparará nos puntos onde sexa necesario, e recuberta de tella curva do país.

Noticias relacionadas y más

Ademais da retirada das placas e tella curva que cubre o centro neste momento e a colocación dos novos elementos de cubrición, o programa da obra contempla tamén a instalación de novos canlóns e baixantes en todo o tellado. A maiores, cambiaranse as catro fiestras tipo velux para acceso á cuberta que se localizan nos faldóns interiores do claustro e executaranse os traballos de limpeza e impermeabilización que sexan precisos, entre outras tarefas asociadas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents