Santiago
O PP reclama unha solución ante os impagos ao persoal dos centros socioculturais de Santiago
De la Fuente critica que o goberno municipal «mira cara outro lado» mentres que os traballadores «pasaron o Nadal sen cobrar»
O concelleiro do Partido Popular de Santiago, José Ramón de la Fuente, reclamou onte ao goberno municipal que tome medidas ante os impagos reiterados que sofre o persoal dos centros socioculturais por parte da empresa concesionaria. O edil acusou o Bipartito de BNG e CA de «non vixiar adecuada e responsablemente a execución do contrato», dado que «nestes momentos, se lles debe aos traballadores catro nóminas, incluídas as de Nadal».
Prórroga e nova licitación
A empresa responsable do lote do contrato que máis persoal ten ao seu cargo, Serviplus, vén arrastrando problemas de atraso nos pagos desde o outono de 2024 e mesmo chegou a anunciar a súa renuncia, aínda que non chegou a producirse. O goberno prolongou o vínculo cunha prórroga e unha orde de continuidade á espera de poñer en marcha o novo contrato do servizo, que tras varios atrasos sobre os prazos previstos xa se atopa en fase de licitación, cun dos lotes xa adxudicado provisionalmente. As previsións apuntan a que o proceso podería culminar no mes de febreiro.
Segundo explicaron fontes sindicais a este diario, antes de decretar a orde de continuidade o Concello «tentou un plan B para mellorar as condicións dos traballadores cunha empresa ponte, pero non puido ser». Ademais, explicaron que se comezaron a adoptar algunhas das medidas disciplinarias previstas nos pregos ante os impagos.
Lei de contratos
Pola súa banda, De la Fuente criticou que o goberno local recorrera ás prórrogas mentres se producía esta situación cos traballadores «sen que o BNG e CA fixeran absolutamente nada por eles». O edil do PP agregou que «o máis sangrante é que o goberno nacionalista ten mecanismos para intervir, posto que a Lei de contratos contempla esta posibilidade, co fin de que o órgano de contratación garanta o cobro das nóminas polos traballadores, pero o goberno local non quixo explorar estas posibilidades». Desta maneira, insistiu en que Raxoi «terá que explicar aos traballadores por que» non empregou eses mecanismos.
Finalmente, o concelleiro remarcou que, «a estas alturas, xa non sorprende a falta de xestión deste goberno incapaz e indolente, de todos é coñecida a súa ineptitude, pero o que si asombra é a falta de empatía deste suposto goberno de esquerdas cos traballadores, que sofren unha precariedade laboral evidente».
- III Feria de Antigüedades y coleccionismo, este sábado y domingo en el Outlet Área Central
- El restaurante de Santiago que ha enamorado a un conocido influencer gastronómico: 'Volveré, directo a mis favoritos
- Buscan unos figurantes muy especiales para una «gran producción de época» que pronto se rodará en Santiago
- Una pelea con gas pimienta en Santiago deja varios intoxicados
- Santiago abre las rebajas sin grandes colas y con tiendas cerradas por la huelga: «Ya no son lo que eran»
- Todo lo que debes saber de la Cabalgata de Reyes en Santiago: horario, recorrido y cortes de tráfico
- El Grupo Pérez Rumbao abre el nuevo concesionario oficial Volkswagen en Santiago
- Fray Tomás, párroco de Conxo: «No quiero acostumbrarme al deterioro del templo»