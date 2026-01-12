Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Monte dos Postes

Abal afea o trato de Raxoi ao club A Gaiola por deixalo sen pavillón

O pasado sábado non puido disputar o partido que estaba programado ao atopar o recinto pechado

A concelleira socialista Marta Abal

A concelleira socialista Marta Abal / Cedida

El Correo Gallego

Santiago

A concelleira do PSOE de Santiago, Marta Abal denunciou onte o «bochorno» vivido o sábado no pavillón de Monte dos Postes, onde estaba prevista a celebración dun partido de fútbol sala feminino da Sociedade Deportiva A Gaiola que non se xogou por estar pechado o recinto. Abal tildou de «inaceptable» a situación e responsabilizou a Raxoi da mesma, xa que «o club contaba con autorización por escrito do concello, pero unha vez máis, a falta de coordinación e o desleixo do goberno local provocaron unha situación humillante».

A representante socialista sinalou que o equipo visitante, o Atlético Arnoia, «tivo que agardar 2 horas fóra ao frío para finalmente ter que volver á casa sen xogar». Abal valorou que «isto non é un erro puntual» senón que «é a segunda vez en catro meses que o concello se esquece de abrir un pavillón para as xogadoras da Gaiola».

Ante esta situación, lamentou que «estamos ante un ninguneo sistemático ao deporte feminino de base» e remarcou que A Gaiola, con 300 licencias e 18 anos de historia, «non merece ser tratado como un estorbo, senón como o referente que é». Así, esixiu que o goberno local «deixe de pedir desculpas baleiras e asuma responsabilidades pola xestión» dos pavillóns. «Santiago non pode permitir que a súa imaxe deportiva quede manchada por unha xestión administrativa tan ineficiente», concluíu».

