Monte dos Postes
Abal afea o trato de Raxoi ao club A Gaiola por deixalo sen pavillón
O pasado sábado non puido disputar o partido que estaba programado ao atopar o recinto pechado
A concelleira do PSOE de Santiago, Marta Abal denunciou onte o «bochorno» vivido o sábado no pavillón de Monte dos Postes, onde estaba prevista a celebración dun partido de fútbol sala feminino da Sociedade Deportiva A Gaiola que non se xogou por estar pechado o recinto. Abal tildou de «inaceptable» a situación e responsabilizou a Raxoi da mesma, xa que «o club contaba con autorización por escrito do concello, pero unha vez máis, a falta de coordinación e o desleixo do goberno local provocaron unha situación humillante».
A representante socialista sinalou que o equipo visitante, o Atlético Arnoia, «tivo que agardar 2 horas fóra ao frío para finalmente ter que volver á casa sen xogar». Abal valorou que «isto non é un erro puntual» senón que «é a segunda vez en catro meses que o concello se esquece de abrir un pavillón para as xogadoras da Gaiola».
Ante esta situación, lamentou que «estamos ante un ninguneo sistemático ao deporte feminino de base» e remarcou que A Gaiola, con 300 licencias e 18 anos de historia, «non merece ser tratado como un estorbo, senón como o referente que é». Así, esixiu que o goberno local «deixe de pedir desculpas baleiras e asuma responsabilidades pola xestión» dos pavillóns. «Santiago non pode permitir que a súa imaxe deportiva quede manchada por unha xestión administrativa tan ineficiente», concluíu».
- III Feria de Antigüedades y coleccionismo, este sábado y domingo en el Outlet Área Central
- El restaurante de Santiago que ha enamorado a un conocido influencer gastronómico: 'Volveré, directo a mis favoritos
- Fray Tomás, párroco de Conxo: «No quiero acostumbrarme al deterioro del templo»
- El Grupo Pérez Rumbao abre el nuevo concesionario oficial Volkswagen en Santiago
- Buscan unos figurantes muy especiales para una «gran producción de época» que pronto se rodará en Santiago
- Santiago abre las rebajas sin grandes colas y con tiendas cerradas por la huelga: «Ya no son lo que eran»
- Todo lo que debes saber de la Cabalgata de Reyes en Santiago: horario, recorrido y cortes de tráfico
- Seis nuevas jornadas de huelga de autobuses en Santiago: consulta los días y los servicios mínimos