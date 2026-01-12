Estudiantes de la USC optan a un premio por un proyecto sobre cáncer de piel en albinos en Mozambique
En febrero se darán a conocer los ocho ganadores de los XIII Premios al Voluntariado Universitario de Fundación Mutua Madrileña, entre los que se repartirán 50.000 euros
Alumnado de la Universidade de Santiago y de la Univesidade de A Coruña, junto a otros centros, participan en el proyecto de voluntariado 'Stop cáncer de piel en personas con albinismo', que ha sido seleccionado entre los 20 proyectos finalistas que optarán a los XIII Premios al Voluntariado Universitario que concede la Fundación Mutua Madrileña. Los ganadores se darán a conocer en el próximo mes de febrero.
La iniciativa se centra en la prevención y tratamiento del cáncer de piel en personas con albinismo en Mozambique, principal causa de muerte en el país entre las personas con esta patología, cuya esperanza de vida apenas alcanza los 30-40 años. La falta de acceso a protectores solares, ropa adecuada o atención médica especializada agrava esta situación. Además, las personas con esta enfermedad sufren discriminación, exclusión social, violencia y falta de acceso al sistema sanitario y educativo, debido a la estigmatización y la falta de recursos.
Campañas médicas y distribución de protectores solares
A través de este programa que, combina asistencia médica, formación y sensibilización ciudadana, los voluntarios universitarios realizan campañas médicas con dermatólogos para facilitar el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes, distribuyen protectores solares entre la población afectada y participan en talleres de sensibilización comunitaria para acabar con la discriminación de este colectivo.
Esta iniciativa ha sido seleccionada entre un total de 90 proyectos de voluntariado en los que participan más de 1.500 alumnos que estudian en 65 universidades españolas. Estos proyectos se realizan en colaboración con 72 ONG.
50.000 euros entre las ocho iniciativas ganadoras
La Fundación Mutua Madrileña destinará 50.000 euros a las ocho iniciativas ganadoras de esta edición: 15.000 euros para el proyecto ganador, seis segundos premios dotados con 5.000 euros cada uno y 5.000 euros para la iniciativa reconocida en la categoría Universidad Solidaria, que distingue el mejor proyecto de voluntariado promovido desde el ámbito universitario.
Con estos galardones, que la Fundación impulsa desde hace trece años, se busca apoyar, reconocer y dar visibilidad al compromiso social y a la labor solidaria del estudiantado universitario en España.
