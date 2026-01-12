TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA
Paro total de los buses urbanos en Santiago: la quinta jornada de huelga comienza sin servicios mínimos
Los piquetes impiden que los autocares salgan de las cocheras de Amio
La quinta jornada de huelga de autobuses que se lleva a cabo este lunes en la comarca de Santiago, ha comenzado con un paro total en el transporte urbano de la capital de Galicia debido a que los piquetes, impiden por el momento que los servicios mínimos salgan de las cocheras de Amio.
Un parón que es el primero de los seis que este enero tienen previstos los trabajadores para los días 12, 13, 16, 19, 20 y 23, ya que según explicaba a EL CORREO GALLEGO hace unos días Hugo Antunes Mera, delegado sindical del transporte urbano en Santiago, "a situación segue a estar como estaba" con la Patronal.
En la mañana de este lunes y a pesar del fuerte temporal, los trabajadores se concentraron desde primera hora a las puertas de Amio, al no permitírsele acceder al recinto, dónde el delegado sindical afirmó a este diario que, "empresas que prestaban servizo noutras xornadas de folga hoxe tampouco saíron". Asímismo, Antunes pone el foco también en los usuarios. “A Xunta e a Patronal teñen que ser conscientes do dano ao colectivo pero tamén a esas persoas que queren ir ao hospital ou as colexios, usuarios dun servizo para moverse día a día”.
Al celebrarse hoy la quinta jornada de huelga, la primera de 2026, considera que “hai interese por que o coflicto siga adiante”, y recuerda que la mesa de negociación se cerró ya hace dos semanas, y por el momento no hay contactos con la Patronal. “cando chegue unha proposta escoitarémola e levarase a asambleas para que os traballadores voten”, recuerda.
Por su parte, Nacho Pavón, de la CIG, asegura que “a xente está cos ánimos fortes e preparada para seguir coa folga o tempo que sexa necesario”. Por el momento no han recibido nuevas propuestas por parte de la Patronal. Así, cada día de huelga “máis cara se pon a solución”, ya que los trabajores sufren descuentos en sus salarios. “Isto só acaba cun convenio xusto asignado”, apunta.
Si no hay avances será indefinida
El motivo de esta huelga es el de la paralización de las negociaciones entre patronal y sindicatos de un convenio colectivo "digno", por lo que las asambleas de trabajadores acordaron de forma unánime un calendario de paros durante el mes de diciembre en el transporte de viajeros por carretera en toda la provincia de A Coruña, que ahora también se extenderán durante el mes de enero.
Si no se produce un acercamiento antes de que concluyan estos nuevos seis días de paro, los sindicatos ya advierten de que la huelga será indefinida en febrero para exigir una mejora real de sus condiciones laborales. Denuncian que llevan años encadenando jornadas maratonianas y sin incremento salarial alguno, una situación que atribuyen a la negativa de la patronal a abrir una mesa de negociación en los últimos cuatro años.
