Lavacolla se libra de momento de almacenar misiles de guerra por el limitado perímetro de seguridad

El Aeródromo Militar de Santiago no tiene previsto, al menos en el corto y medio plazo, albergar un almacén permanente de munición ni de misiles como sugirió el teniente general Francisco Braco Carbó, jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio (JEMA). Según ha confirmado el coronel Juan Pedro Velázquez-Gaztelu Fernández de la Puente, jefe de la instalación de Lavacolla , a día de hoy, no existe ningún plan concreto ni instrucción oficial para modificar el actual sistema de almacenamiento de material bélico en la base compostelana.

Las aclaraciones del coronel llegan después de que el JEMA situase a Lavacolla entre los diez aeródromos que el Ejército del Aire y del Espacio pretende actualizar dentro de su estrategia de cara a 2026, un plan que contempla reforzar capacidades logísticas y, en algunos casos, dotar determinadas bases de almacenes de munición. La noticia generó inquietud entre vecinos de Lavacolla, ante la posibilidad de que se almacenase armamento de forma permanente en una zona próxima a núcleos habitados.

Sin embargo, Gaztelu subraya que Santiago no figura, en este momento, entre las bases con actuaciones definidas. «Aquí no tenemos ningún plan previsto de que se vaya a modificar ningún tipo de almacenamiento de productos explosivos. No está previsto», afirma con rotundidad.

Según explica, las referencias realizadas por el Estado Mayor responden a planes logísticos de muy largo alcance, cuyo desarrollo se produce de manera gradual y escalonada. «Son planes de defensa a largo plazo que nosotros desconocemos en detalle, porque solo se nos van comunicando a medida que se van implementando», indica. En ese sentido, añade que «el hecho de que se cite a una serie de aeródromos no significa que todos vayan a tener exactamente las mismas capacidades».

Traslados puntuales de munición si se necesita

El coronel Gaztelu aclara que, en la actualidad, el aeródromo de Santiago no dispone de un almacén permanente de munición explosiva. Aunque en la base existe material bélico, la munición solo se trasladaría de forma puntual en caso de que fuese estrictamente necesario. «Hoy por hoy, el material explosivo solo se traería en caso de una necesidad operativa concreta», explica. En ese supuesto, el procedimiento sería el traslado inmediato desde otras instalaciones ya preparadas para ello, principalmente desde Madrid. «Estamos hablando de horas. Si hiciera falta, el material podría estar aquí en muy poco tiempo», asegura.

El jefe de la base insiste en que actualmente no existe esa necesidad. «Afortunadamente, no se ha establecido la necesidad de traer munición aquí de forma permanente», señala, a la vez que recalca que la operatividad del aeródromo está garantizada sin necesidad de contar con un arsenal estable.

Infraestructuras y seguridad: el principal obstáculo

Uno de los argumentos de mayor peso contra la implantación de un almacén fijo de munición en Lavacolla es la complejidad técnica y de seguridad que conllevaría. Según explica el coronel Gaztelu, un arsenal permanente implicaría ampliar infraestructuras, ocupar más espacio y, sobre todo, establecer un amplio perímetro de seguridad, algo difícil de asumir en el entorno compostelano.

«El hecho de crear un almacén de munición supondría ampliar la infraestructura, pero sobre todo establecer áreas de seguridad», apunta. Y añade: «Solo en lo que respecta a la seguridad, los números no saldrían». El coronel reconoce que la proximidad de población y la configuración del recinto hacen que un proyecto de ese tipo resulte poco viable. «Estamos en una zona donde el entorno poblacional condiciona mucho cualquier actuación de este tipo», explica, dejando claro que no hay nada decidido ni en estudio avanzado.

De hecho, Gaztelu admite que cuando tuvo conocimiento de las declaraciones del JEMA «no había ninguna comunicación interna al respecto». Con esto, aclara que se trata de declaraciones de carácter general sobre capacidades permanentes, pero no de decisiones concretas para Santiago.

Normalidad operativa y sin maniobras previstas

Desde la jefatura del aeródromo militar también se quiso lanzar un mensaje de tranquilidad en relación con la actividad diaria de la base. Según confirma el coronel Gaztelu, no hay previstas maniobras militares a corto plazo en Lavacolla, ni tampoco movimientos extraordinarios de aeronaves o despliegues especiales durante este año. «La situación está tranquila en este momento», resume. «Este año no tenemos ninguna maniobra prevista y, cuando hay cualquier tipo de movimiento relevante, se comunica», añade. Recalca que la actividad que se desarrolla actualmente en Lavacolla entra dentro de la normalidad habitual, sin cambios significativos que puedan afectar al entorno o a la población cercana.

El coronel Gaztelu también se refirió al contexto internacional actual, marcado por conflictos y tensiones fuera de las fronteras europeas. En ese sentido, explicó que España vive una situación de «calma y estabilidad», y que la atención de las Fuerzas Armadas está más centrada en escenarios exteriores que en cambios inmediatos dentro del país. «Estamos todos con la vista puesta más fuera que dentro», apunta el jefe de la unidad, en referencia a un panorama internacional «complicado», pero que, por ahora, no tiene impacto directo en la operativa diaria del aeródromo de Santiago.

Así, mientras los planes estratégicos del Ejército del Aire y del Espacio continúan su desarrollo a largo plazo, la parroquia de Sabugueira se libra por el momento de albergar un almacén permanente de munición, misiles u otras armas de guerra, y el aeródromo de Lavacolla mantiene una situación de normalidad, sin maniobras previstas ni movimientos extraordinarios a corto plazo.