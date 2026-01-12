Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mulleres de mundos distintos, ou non

A concelleira popular ante a farmacia que forma parte das súas lembranzas coa súa avoa

A concelleira popular ante a farmacia que forma parte das súas lembranzas coa súa avoa

Olaya Otero

Santiago

O meu lugar favorito é unha lembranza. A de miña avoa, muller de personalidade forte e extrovertida. Agarrada da súa man baixo do autobús e entramos no Venecia. «Bos días Susa!» o ambiente da cafetaría muda cando ela entra, chegou unha explosión de enerxía. Rematado o café, imos lixeiras cara ao número 25 da Rúa do Hórreo.

A avoa traballa na casa da Sra. Makika, mestra de profesión. A nena que eu era, observa como elas, dúas mulleres de mundos distintos, comparten conversas que as enriquecen a elas e a min. Makika sempre me enchía de aloumiños. Antes disto, chegaban as bromas do Sr. Fernando, o propietario da farmacia do baixo do edificio, e que aos meus ollos, segue sendo máxica aínda hoxe.

«Susa! A esa nena hai que darlle un xarabe, ten o nariz derriba da boca!». Tanto que me enfadaba daquela, pouco sabía eu que as súas bromas, serían tamén semente do amor por Santiago e a súa xente. Entre as tarefas da avoa estaba a de ir á compra. Uns días á tenda da Señora Vitoria, outra muller traballadora, outros á Praza de Abastos.

Anos despois, estando xa na universidade, fun coa avoa «á de Vitoria», ela dixo que era porque alí tiñan a mellor empanada, eu albisquei que o que quería era saber que tal estaba aquela outra muller coa que tamén compartira inquedanzas.

Mentres paseo nestes recordos, xorde un pensamento: que loitadoras e probablemente feministas eran sen sabelo. E un desexo: Ogallá saibamos estar á altura e coidar do seu legado de respecto e sororidade.

TEMAS

Mulleres de mundos distintos, ou non

Mulleres de mundos distintos, ou non

Lavacolla se libra de momento de almacenar misiles de guerra por el limitado perímetro de seguridad

Raxoi sigue sin dar permiso para nuevos pisos turísticos y ordena 50 ceses de actividad

El final de una bonita historia: la joven que buscaba a una pareja de ancianos de Santiago localiza a su hija

O PP reclama unha solución ante os impagos ao persoal dos centros socioculturais de Santiago

Incendio en el restaurante Gonzaba de Santiago: desalojan a los clientes

Incendio en el restaurante Gonzaba de Santiago: desalojan a los clientes
