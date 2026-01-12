Novos encontros para coñecer a USC: percorridos polas facultades e visitas a residencias
Alumnado de Ensino Medio poderá participar nesta iniciativa que se desenvolverá os días 3, 4, 5 e 6 de febreiro en Santiago
L.R.
Estudantes de Bacharelato, de cuarto de ESO ou ciclos formativos poderán coñecer a oferta docente e de servizos da Universidade de Santiago a través dunha nova edición dos ‘Encontros na Zona USC’. Esta iniciativa desenvolverase os días 3, 4, 5 e 6 de febreiro en Santiago e nas xornadas do 24 e 25 do mesmo mes no Campus de Lugo.
Cada estudante pode elixir un único percorrido de entre os ofertados en ambos os campus. “Cada estudante pode escoller o percorrido que máis lle interese, sen ter que ir toda a clase xunta”, destacan dende o programa A Ponte entre o Ensino Medio e a USC, como organizador. Nos formularios de inscrición para Lugo e Santiago que se abrirán o venres 16 de xaneiro, cada centro de Ensino Medio debe indicar os datos do centro e dunha persoa acompañante así como o día da visita e o número de estudantes de cada percorrido. Nalgún caso existe a posibilidade de elixir un percorrido cun único centro (Facultade ou Escola) ou elixir un percorrido dese centro en combinación con outro.
No Campus de Santiago ofrécense 17 percorridos e a visita ás residencias universitarias Monte da Condesa e Burgo das Nacións. En Lugo, ofértanse sete itinerarios e a visita á Residencia Universitaria Jesús Bal y Gay.
Éxito na anterior edición: máis de 6.000 estudantes de 119 centros coñeceron a USC
Dende o programa A Ponte salientan que “nesta actividade ofrécese aos estudantes de Ensino Medio unha oportunidade de contacto coa Universidade, visitando os centros dos Campus de Lugo e Santiago para recibir información directa dos estudos que organizan”. Na anterior edición participaron 6.242 estudantes de 119 centros (5.380 estudantes de 103 centros no Campus de Santiago e 862 estudantes de 16 centros no Campus de Lugo).
