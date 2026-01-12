El retablo de las clarisas de Pontevedra ya recibe culto en el convento de Santiago

El histórico retablo de la Virgen de los Desamparados, una obra del siglo XVIII perteneciente a la comunidad de monjas clarisas, ya ha sido finalmente instalado en el convento de Santa Clara de Santiago, donde ha recuperado su función litúrgica tras meses de trámites administrativos y un prolongado conflicto judicial en Pontevedra. La pieza, que durante décadas permaneció en el monasterio de Santa Clara de la capital del Lérez, ha sido recuperada por la congregación después de que se reconociera oficialmente que seguía siendo de su propiedad.

El origen del conflicto se remonta al cierre del convento de Santa Clara de Pontevedra y a su venta al Concello en diciembre de 2021, operación tras la cual el edificio fue cedido a la Deputación de Pontevedra para su conversión en el Museo Provincial. En la escritura de compraventa, las clarisas se reservaron expresamente el derecho a recuperar determinados bienes muebles de carácter litúrgico y artístico, entre ellos el retablo de la Virgen de los Desamparados, con el objetivo de que continuaran destinados al culto religioso.

Sin embargo, tanto el Concello de Pontevedra como la Deputación se opusieron a la retirada de la pieza, especialmente desde el ámbito municipal, lo que dio lugar a una batalla judicial que se prolongó durante meses. Finalmente, gracias a la intervención del abogado compostelano José Antonio Montero, representante legal de la comunidad, ambas instituciones reconocieron que el retablo seguía siendo propiedad de las clarisas y que estas tenían pleno derecho a trasladarlo a Santiago, donde actualmente reside la comunidad.

Una obra de arte valorada en 74.000 euros

Una vez obtenidas las autorizaciones pertinentes de la Dirección Xeral de Patrimonio, el altar fue desmontado en el convento pontevedrés bajo la supervisión de un equipo técnico especializado, que garantizó en todo momento la correcta conservación de la obra. El retablo, valorado en 74.000 euros y en buen estado de conservación, no necesitó un proceso de restauración complejo. Tras varios meses de gestiones y trabajos, los restauradores lograron instalarlo ya en una de las paredes laterales de la iglesia del convento de Santa Clara de Santiago, donde puede contemplarse en todo su esplendor.

La imagen de la Virgen de los Desamparados, que ya había sido trasladada a Compostela cuando se cerró el convento de Pontevedra debido a la reducción de la comunidad, ha vuelto a ocupar su lugar en el retablo, permitiendo que esta advocación mariana continúe recibiendo culto. Fuentes cercanas al convento aseguran que las monjas están «muy felices y emocionadas» de poder ver de nuevo el altar en su actual ubicación y de que la Virgen pueda seguir siendo venerada por los fieles.

Según ha podido saber este medio, las clarisas tienen previsto realizar próximamente una presentación oficial del retablo, una vez concluidos todos los trabajos de instalación. Se trata del primer bien mueble que la congregación ha logrado recuperar del antiguo convento de Pontevedra, aunque no se descarta que en el futuro puedan reclamar otros elementos de gran valor histórico y artístico, como el altar mayor, el órgano, la sillería del coro, los retablos laterales o el púlpito. El objetivo es que todos estos bienes, concebidos desde su origen para el culto religioso, puedan seguir cumpliendo esa función.