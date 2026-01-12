Santiago se rendirá a la magia de 'Reinventio' el 17 de enero: así puedes conseguir invitaciones
Un montaje de gran formato con artes circenses, ilusionismo, movimiento y una potente propuesta sonora aterriza en el Auditorio con doble función y entradas desde 16 euros
El espectáculo Reinventio llega a Santiago de Compostela como una de las grandes propuestas escénicas de este invierno. Se trata de una producción de gran formato que fusiona magia, danza y circo en un montaje visualmente impactante, donde conviven acrobacias imposibles, levitaciones, números aéreos, malabares, aros voladores y coreografías trepidantes, apoyadas por potentes efectos audiovisuales.
La cita será el sábado 17 de enero en el Auditorio de Galicia, con dos funciones, a las 18.00 y a las 20.30 horas. Las entradas ya están a la venta, con precios desde 16 euros, a través de la plataforma online reinventio.ataquilla.com. La llegada a Santiago se enmarca dentro de la gira gallega del espectáculo, que recala en la capital como uno de sus principales escenarios.
Durante cuatro actos y 25 números a lo largo de 90 minutos de acción y emoción, Reinventio propone un viaje escénico en el que se mezclan comedia, drama, danza, ilusionismo y artes circenses. Según explican sus promotores, el objetivo es redescubrir el asombro y redefinir los límites de la imaginación, ofreciendo una experiencia sensorial pensada para públicos de todas las edades.
La coreografía corre a cargo de Mercedes Suárez y de la compañía Druida Danza, que fusionan elementos de danza clásica y contemporánea en un lenguaje visual y rítmico próximo al cabaret estético, donde las imágenes se suceden a gran velocidad.
Uno de los elementos distintivos del montaje es su propuesta musical, basada en música electrónica reformulada a partir de tradiciones gallegas, que acompaña y potencia el ritmo del espectáculo. Esta combinación de raíces culturales y lenguajes contemporáneos refuerza el carácter innovador de una producción que apuesta por sorprender y emocionar al espectador.
Para participar en el sorteo de invitaciones al espectáculo, envía un email a publicidad@elcorreogallego.es con el asunto INVITACIONES REINVENTIO y te contestaremos si resultas ganador/a.
