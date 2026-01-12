The Rapants estrenará su nuevo trabajo 'Rapants Club' en Santiago

La espera ha llegado a su fin. Sábado 28 de marzo, en el Multiusos Fontes do Sar de Santiago. Esta es la fecha en la que The Rapants estrenará su esperado nuevo LP 'Rapants Club', con un concierto en el que se podrán escuchar los temas que conforman el cuarto trabajo del grupo muradano.

Las entradas para la cita saldrán a la venta este viernes 16 de enero, a partir de las 12.00 horas a través de la plataforma Ataquilla.com.

Gran fiesta en Santiago

The Rapants escogen Santiago, "a súa cidade de adopción", para dar a conocer su nuevo proyecto, en el que el cuarteto abre la puerta a diferentes estilos musicales pero sin dejar a un lado la puesta en valor del baile, "as guitarras frenéticas, as sentenzas románticas e os retrousos memorables, todos eles aderezados coa naturalidade e a honestidade" que tanto los caracteriza.

Según informan en un comunicado, la presentación de Rapants Club será una gran fiesta para la música en directo en Galicia, en la que la "alegría, o bo rollo, os pogos e, por suposto, un intenso tráfico aéreo" se darán cita. Más allá de escuchar los nuevos temas del disco, los asistentes y, especialmente, "os ‘rapants fan juligans’ viaxarán ao profundo” y vibrarán "con himnos que identifican a toda unha xeración".

El grupo muradano inaugurará así una nueva etapa en la que explorarán nuevos escenarios y retos en su directo, tras el éxito acarreado durante los dos últimos años, llenos de hits y de conciertos multitudinarios desde aquel doble sold out -en cuestión de minutos- por el estreno de 'La máquina del buen rollo' (Premio MIN al Mellor Álbum en Galego 2024) en la Sala Capitol.

La apertura de puertas será a las 19.00 horas y el evento cuenta con el apoyo del Concello de Santiago.