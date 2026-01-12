Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
VenezuelaParadisoRobos en CacheirasFinanciación autonómicaCandidatas USC
instagram

Concierto

The Rapants estrenará su nuevo trabajo 'Rapants Club' en Santiago

Las entradas para la cita saldrán a la venta este viernes 16 de enero, a partir de las 12.00 horas a través de la plataforma Ataquilla.com

The Rapants © Andrea Sánchez

The Rapants © Andrea Sánchez / Andrea Sánchez

Lucía Martínez

Lucía Martínez

Santiago

La espera ha llegado a su fin. Sábado 28 de marzo, en el Multiusos Fontes do Sar de Santiago. Esta es la fecha en la que The Rapants estrenará su esperado nuevo LP 'Rapants Club', con un concierto en el que se podrán escuchar los temas que conforman el cuarto trabajo del grupo muradano.

Las entradas para la cita saldrán a la venta este viernes 16 de enero, a partir de las 12.00 horas a través de la plataforma Ataquilla.com.

Gran fiesta en Santiago

The Rapants escogen Santiago, "a súa cidade de adopción", para dar a conocer su nuevo proyecto, en el que el cuarteto abre la puerta a diferentes estilos musicales pero sin dejar a un lado la puesta en valor del baile, "as guitarras frenéticas, as sentenzas románticas e os retrousos memorables, todos eles aderezados coa naturalidade e a honestidade" que tanto los caracteriza.

Según informan en un comunicado, la presentación de Rapants Club será una gran fiesta para la música en directo en Galicia, en la que la "alegría, o bo rollo, os pogos e, por suposto, un intenso tráfico aéreo" se darán cita. Más allá de escuchar los nuevos temas del disco, los asistentes y, especialmente, "os ‘rapants fan juligans’ viaxarán ao profundo” y vibrarán "con himnos que identifican a toda unha xeración". 

El grupo muradano inaugurará así una nueva etapa en la que explorarán nuevos escenarios y retos en su directo, tras el éxito acarreado durante los dos últimos años, llenos de hits y de conciertos multitudinarios desde aquel doble sold out -en cuestión de minutos- por el estreno de 'La máquina del buen rollo' (Premio MIN al Mellor Álbum en Galego 2024) en la Sala Capitol. 

La apertura de puertas será a las 19.00 horas y el evento cuenta con el apoyo del Concello de Santiago.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. III Feria de Antigüedades y coleccionismo, este sábado y domingo en el Outlet Área Central
  2. El restaurante de Santiago que ha enamorado a un conocido influencer gastronómico: 'Volveré, directo a mis favoritos
  3. Fray Tomás, párroco de Conxo: «No quiero acostumbrarme al deterioro del templo»
  4. El Grupo Pérez Rumbao abre el nuevo concesionario oficial Volkswagen en Santiago
  5. Buscan unos figurantes muy especiales para una «gran producción de época» que pronto se rodará en Santiago
  6. Santiago abre las rebajas sin grandes colas y con tiendas cerradas por la huelga: «Ya no son lo que eran»
  7. Todo lo que debes saber de la Cabalgata de Reyes en Santiago: horario, recorrido y cortes de tráfico
  8. Seis nuevas jornadas de huelga de autobuses en Santiago: consulta los días y los servicios mínimos

The Rapants estrenará su nuevo trabajo 'Rapants Club' en Santiago

Estudiantes de la USC optan a un premio por un proyecto sobre cáncer de piel en albinos en Mozambique

Estudiantes de la USC optan a un premio por un proyecto sobre cáncer de piel en albinos en Mozambique

Paro total de los buses urbanos en Santiago: la quinta jornada de huelga comienza sin servicios mínimos

Paro total de los buses urbanos en Santiago: la quinta jornada de huelga comienza sin servicios mínimos

Mulleres de mundos distintos, ou non

Mulleres de mundos distintos, ou non

El retablo de las clarisas de Pontevedra ya recibe culto en el convento de Santiago

Abal afea o trato de Raxoi ao club A Gaiola por deixalo sen pavillón

Abal afea o trato de Raxoi ao club A Gaiola por deixalo sen pavillón

Lavacolla se libra de momento de almacenar misiles de guerra por el limitado perímetro de seguridad

Lavacolla se libra de momento de almacenar misiles de guerra por el limitado perímetro de seguridad

Raxoi sigue sin dar permiso para nuevos pisos turísticos y ordena 50 ceses de actividad

Raxoi sigue sin dar permiso para nuevos pisos turísticos y ordena 50 ceses de actividad
Tracking Pixel Contents