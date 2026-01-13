Lavacolla se pone en obras: cuenta atrás para el cierre total del aeropuerto de Santiago

La cuenta atrás para el cierre total del aeropuerto Rosalía de Castro debido a las obras de mejora en la pista de la terminal compostelana, comienzan este martes. La actuación, adjudicada a finales del mes de julio del pasado año por un importe de más de 26 millones de euros y con un plazo de ejecución de 15 meses, cerrará por completo en una de sus fases la infraestructura santiaguesa durante un total de 35 días.

Esta situación supondrá un nuevo golpe para los datos de viajeros del aeródromo de Santiago después de la bajada propiciada por la marcha de Ryanair en el mes octubre, ya que la compañía irlandesa operaba prácticamente un tercio de la actividad de Lavacolla. De momento y hasta el 22 de abril, las obras de renovación del pavimento adjudicadas a las empresas Padecasa Obras y Servicios SA, Infraestructuras Conelsan SA y F. Gómez y Cía SL, se realizarán en horario nocturno entre las 23:30 horas y las 5: 30 horas de la madrugada, según ha informado Aena este jueves en un comunicado.

Coordinación con las compañías aéreas

La empresa pública española de gestión de aeropuertos (AENA) ha indicado que "ha estado realizando, durante los últimos meses, las comunicaciones pertinentes sobre las diferentes actuaciones que se acometerán en el aeropuerto a las compañías aéreas, los agentes que operan en el mismo y las administraciones e instituciones locales", trabajando con ellos en el análisis del impacto del proyecto, para así "coordinar de manera eficiente el desarrollo de las actuaciones", agrega.

Las mejoras no serán solo en el pavimento

Además de los trabajos de mejora del pavimento de la pista de Santiago para los que se emplearán un total de 73.000 toneladas de asfalto, permitiendo alargar la vida útil de la misma y adecuarla para la operativa futura, en el proyecto también figuran otras actuaciones como la renovación del sistema de balizamiento y del drenaje en el campo de vuelos, que ayudará a mejorar la eficiencia energética del aeropuerto. Las obras también incluyen cambios en el cableado, con la instalación de más de 100 kilómetros de cable, alrededor de 900 nuevas balizas LED y 6,5 kilómetros de nuevas canaletas de drenaje.

Lavacolla cierra el año con un 14,3% menos de pasajeros

El aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro cierra el año 2025 perdiendo pasajeros con un total de 3.120.759 usuarios, un 14,3% menos que en 2024. De estos, 3.107.587 pasajeros usaron vuelos comerciales para realizar sus desplazamientos, siendo 2.521.701 en rutas nacionales y 585.886 en internacionales.

El aeropuerto de Santiago lleva meses perdiendo pasajeros por la suspensión de vuelos / Antonio Hernández

En cuanto a las operaciones, en 2025 el aeropuerto compostelano registró 24.837 vuelos, un 7,9% menos que en 2024. De ellos, 22.376 fueron vuelos comerciales que se dividen en 18.040 vuelos nacionales y 4.336 internacionales. En la terminal de carga del Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro se gestionaron 3.734 toneladas de carga durante el 2025.

En el pasado mes de diciembre, 179.886 pasajeros eligieron el aeropuerto para realizar sus desplazamientos, un 26,9% menos que en diciembre de 2024. Además, 1.443 vuelos operaron en la pista compostelana y su terminal de carga movió alrededor de 318 toneladas de mercancías.