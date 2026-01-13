El Cesga contará con dos laboratorios cuánticos compartidos con USC y UVigo

Con la vista puesta en reforzar el liderazgo de Galicia en el ámbito de las tecnología cuánticas, el Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga) contará este año con dos nuevos laboratorios mixtos de investigación en la materia, compartidos con las universidades de Santiago y de Vigo. Un proyecto para el que se contará con una inversión de 4,6 millones de euros.

El Consello de la Xunta autorizaba este lunes dos convenios para que el sistema de I+G+i gallego se pueda dotar de estas nuevas infraestructuras científicas, dentro de las que se trabajará en el desarrollo de dos procesadores cuánticos, que permitirán profundizar en el diseño de este tipo de equipamientos.

La colaboración se articulará entre el Cesga y dos centros de investigación universitaria que pertenecen a la red Cigus.

Hallazgos en física de partículas y nuclear

El Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (Igfae) de la Universidade de Santiago albergará el especializado en tecnologías cuánticas aplicadas a la física de partículas y nuclear, en el que se trabajará en el desarrollo de un procesador cuántico especialmente diseñado para estudiar y hacer nuevos descubrimientos en física de partículas y física nuclear.

El VQCC (Vigo Quantum Communication Center), dependiente del AtlanTTic (Centro de investigación en Tecnoloxías de Telecomunicación) de la Unversidade de Vigo se dedicará a la investigación en computación cuántica óptica.

Considerada la computación cuántica como una iniciativa de alto impacto en el Plan galego de investigación e innovación 25-27, la colaboración entre el Cesga y las universidades compostelana y viguesa contribuirá a reforzar el liderazgo de Galicia en este campo, donde la Xunta está construyendo el nuevo edificio del Cesga en Santiago, en el que ampliará sus capacidades con un nuevo ordenador cuántico, un nuevo supercomputador y un sistema de almacenamiento de datos.

Líneas punteras de investigación

A ello se suma la reciente inauguración entre Santiago y Vigo de la línea de comunicación más larga de España, y la participación de la comunidad en el primer Centro Europeo de Excelencia Cuántica en Europa, a través del Cesga y de la USC y la UDC, para desarrollar estas tecnologías cuánticas en el continente europeo.

La creación de los dos nuevos laboratorios supondrá un refuerzo en estas líneas punteras de investigación, en un ámbito en el que el Cesga se consolida como infraestructura científica de referencia, contribuyendo a la proyección internacional de Galicia como polo de tecnologías cuánticas, reforzando la imagen de la comunidad como territorio de ciencia e innovación.

Al nuevo centro en Compostela se destinarán 2,2 millones

El convenio entre Cesga e Igfae permitirá crear el Igfae-Cesga Quantum Computing Lab, un laboratorio al que se destinarán casi 2,2 millones de euros este año para impulsar sus líneas de investigación y contribuir al fortalecimiento del ecosistema gallego y europeo en ciencia y tecnologías cuánticas.

Concebido con una vigencia indefinida, el Cesga aporta la inversión cofinanciada a través del PERTE Chip y de fondos de la Consellería de Educación, mientras que la USC se compromete a asumir la consolidación y sostenibilidad operativa del laboratorio.

En el caso del de Vigo, para el que se establece una duración inicial de cuatro años con opción de prórroga, se destinarán 2,4 millones.