Cierra A Gata Tola, mítica librería de cómic en Santiago, un local que regenta Santiago Navia y que ha iniciado este martes su liquidación por cese: "La aventura llega a su fin para dar paso a una nueva etapa. Gracias a todxs los que os cruzasteis en nuestro camino", señalan en su comunicado, difundido hace apenas unas horas.

Un referente en Compostela

Situada en la calle Avenida de Romero Donallo, número 9, bajo, A Gata Tola es un referente desde hace años en la capital gallega a la hora de hablar de cómic, novela gráfica y demás libros ilustrados, punto de venta y también de encuentro de todas las personas interesadas en el llamado noveno arte.

En la pasada Feria del Libro de Santiago, celebrada en la Alameda en mayo de 2025, Santi Navia, a pregunta de este diario, recomendaba estos cómics: "Para público infantil, O campionato de water-polo do rio mara, de Fon y Agustín Adra (Ed. Aira); la cuidada edición integral de las aventuras de Blake y Mortimer, de Edgar P. Jacobs (Norma Editorial); para público juvenil, Hooky, de Míriam Bonastre (Ed. Martínez Roca); y para adultos, El eternauta 1969, de Héctor Germán Oesterheld y Alberto Breccia (Penguin)".

"La aventura llega a su fin para dar paso a una nueva etapa. Gracias a todxs los que os cruzasteis en nuestro camino" Santi Navia — Responsable de la librería A Gata Tola

Palabras de Kiko da Silva

Kiko da Silva, uno de los autores de banda deseñada más importantes en Galicia, y colabirador diariode EL CORREO GALLEGO, lamenta desde sus redes la noticia del cierre: "Levan vinte e cinco anos facendo da cidade un lugar un pouco máis fermoso, un pouco máis libre, un pouco máis cheo de historias. Para min, ir a Santiago significaba sempre pasar pola Gata Tola. Entrar, saudar a Santi, falar un anaco de todo e de nada, e saír cun cómic debaixo do brazo para acompañarme no tren de volta. Era un ritual pequeno pero esencial, deses que sen facer ruído van construíndo a memoria e o afecto". Y añade: "Que peche unha libraría é sempre unha ferida fonda na cultura e na cidade. Pero que peche a libraría dun amigo é unha tristura que pesa máis, que custa nomear. A Gata Tola non era só unha libraría, era un refuxio, un punto de encontro, un fogar de papel e viñetas onde sempre había unha conversa agardando. Queda unha pena grande, si, pero tamén queda todo o vivido. Agardo que esta despedida sexa só unha curva no camiño e que moi pronto cheguen mellores novas desa nova etapa que aínda está por escribirse. Unha fonda aperta".

"A Gata Tola non era só unha libraría, era un refuxio, un punto de encontro, un fogar de papel e viñetas onde sempre había unha conversa agardando" Kiko da Silva — Dibujante y profesor de banda deseñada

Apoyo desde las redes por su labor de años

El mensaje de A Gata Tola en redes crece en eco con comentarios de agradecimiento tras tantos años de apoyo al mundo del libro y al cómic en especial, como indica un usuario que firma como Alexandre Galego: "Moita forza. Espero que todo vaia ben ou o mellor posible. Agradecido de estar algún día no voso caminho. Grande aperta". Y también dentro del gremio se les apoya tras su labor cultural, así lo señalan desde Metropolis Comics, firma con locales en A Coruña y Vilagarcía: "Qué triste noticia compañero, hablamos en privado".