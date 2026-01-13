Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga de autobusesRadares en SantiagoObras en LavacollaMensaje SergasEl tiempo
instagram

La fiesta fin de exámenes más grande de Galicia regresa y trae a tres participantes de 'La isla de las tentaciones'

Está organizada por Salseo USC y tendrá lugar en la sala Chanteclair (Pontecesures) el próximo viernes 30 de enero

Cartel de la fiesta fin de exámenes más grande de Galicia

Cartel de la fiesta fin de exámenes más grande de Galicia / Sala Chanteclair

Lucía Martínez

Lucía Martínez

Enero es sinónimo de exámenes finales para los estudiantes gallegos. Un esfuerzo que para muchos tendrá recompensa y que podrán celebrar por todo lo alto en la fiesta organizada por Salseo USC.

Al igual que el año pasado, la comunidad universitaria ha organizado la considerada como la "fiesta fin de exámenes más grande" de Galicia, programada para el viernes 30 de enero.

La gran cita tendrá lugar en la sala Chanteclair, en Pontecesures, y traerá a tres de los concursantes más populares de esta edición de 'La isla de las tentaciones': Helena, Borja y Claudia.

Junto a los concursantes de la isla, la fiesta contará con los DJs Dumore, Carlos López y MRJ, que serán los encargados de amenizar la cita, que se alargará desde las 23.45 a las 6.00 horas.

Entradas fiesta fin de exámenes

Las entradas están disponibles a través de la plataforma Fourvenues. En solo los primeros cinco minutos se han vendido 800, según han confirmado desde la organización del evento a través de redes sociales, llegando a superar las 1400 en menos de 24 horas.

Cartel de la fiesta fin de exámenes más grande de Galicia

Cartel de la fiesta fin de exámenes más grande de Galicia / Sala Chanteclair

Salieron a la venta desde los 8 euros y, actualmente, ya se han agotado lo dos primeros tramos (el promocional de 8 y el de 10 euros), estando a la venta las de 12. La fiesta hará sold out si vende el último tramo, de 14. Como es habitual en las celebraciones de la sala Chanteclair, también ofrecerán servicio de autobuses.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. III Feria de Antigüedades y coleccionismo, este sábado y domingo en el Outlet Área Central
  2. El restaurante de Santiago que ha enamorado a un conocido influencer gastronómico: 'Volveré, directo a mis favoritos
  3. Fray Tomás, párroco de Conxo: «No quiero acostumbrarme al deterioro del templo»
  4. El Grupo Pérez Rumbao abre el nuevo concesionario oficial Volkswagen en Santiago
  5. Buscan unos figurantes muy especiales para una «gran producción de época» que pronto se rodará en Santiago
  6. Lavacolla se libra de momento de almacenar misiles de guerra por el limitado perímetro de seguridad
  7. Paro total de los buses urbanos en Santiago: la quinta jornada de huelga comienza sin servicios mínimos
  8. Santiago abre las rebajas sin grandes colas y con tiendas cerradas por la huelga: «Ya no son lo que eran»

Maite Flores, cesada de la CIUG por ser candidata a rectora de la USC: «É un axuste por non me aliñar ao equipo»

Maite Flores, cesada de la CIUG por ser candidata a rectora de la USC: «É un axuste por non me aliñar ao equipo»

Lavacolla se pone en obras: cuenta atrás para un cierre total que agudizará la crisis del aeropuerto de Santiago

Lavacolla se pone en obras: cuenta atrás para un cierre total que agudizará la crisis del aeropuerto de Santiago

Verea insta a Raxoi a bajar el IBI si no busca recaudar con los nuevos radares: "Quieren sablear a los ciudadanos"

Verea insta a Raxoi a bajar el IBI si no busca recaudar con los nuevos radares: "Quieren sablear a los ciudadanos"

La fiesta fin de exámenes más grande de Galicia regresa y trae a tres participantes de 'La isla de las tentaciones'

Santiago encara un nuevo día sin autobuses urbanos en pleno temporal: los piquetes impiden salir a los servicios mínimos

Santiago encara un nuevo día sin autobuses urbanos en pleno temporal: los piquetes impiden salir a los servicios mínimos

Alertan de una nueva estafa en Santiago que se hace pasar por la USC y pide 550 euros a sus estudiantes

El Cesga contará con dos laboratorios cuánticos compartidos con USC y UVigo

El Cesga contará con dos laboratorios cuánticos compartidos con USC y UVigo

El problema de la vivienda centra el debate de las candidatas al Rectorado de la USC

El problema de la vivienda centra el debate de las candidatas al Rectorado de la USC
Tracking Pixel Contents