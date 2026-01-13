HUELGA TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA
Santiago encara un nuevo día sin autobuses urbanos en pleno temporal: los piquetes impiden salir a los servicios mínimos
De no haber avances en la negociación entre sindicatos y Patronal, el paro pasará a ser indefinido desde el 2 de febrero
Si ya de por sí está siendo un engorro tener que buscar una alternativa para poder desplazarse los días que se está llevando a cabo la huelga de autobuses en la comarca de Santiago, tener que hacerlo en pleno temporal está dificultando aún más la situación este martes para miles de personas en toda la provincia de A Coruña.
En lo que se refiere a la ciudad de Santiago, este segundo día de paro de los seis que los trabajadores del sector tienen previstos para este enero ha comenzado como el de ayer, con los piquetes impidiendo la salida de los servicios mínimos del transporte urbano de las cocheras de Amio, por lo que, de momento, durante este martes no habrá buses urbanos circulando por las calles compostelanas.
“A folga vai a máis”, así lo asegura Nacho Pavón de la CIG, ya que en esta segunda jornada de huelga de enero, tras la celebrada ayer, “sabemos que as empresas pequenas hoxe non saíron”. Al mismo tiempo, Pavón incide en que pese a que este lunes tampoco salieron los servicios mínimos de Amio, ni ningún autobús de la Estación Intermodal, no han recibido ningún tipo de comunicación por parte de la Patronal. Algo con lo que “xa non contabamos”, explica el sindicalista. Además, añade que si no hay acuerdo habrá otros cuatro días de paro en este mes. “Hai anos que non se vía a forza e a unidade que hai hoxe”, asegura Pavón.
Acompañado por Hugo Antunes, delegado sindical del transporte urbano de Santiago, este comenta que “esta mañá non saíron buses nin en Santiago nin arredores”, afectando también al transporte escolar.
Concentración a las 11:00 horas en Amio
Ayer, con el temporal, los trabajadores decidieron acceder todos al interior de las cocheras de Amio, a pesar de la negativa de la empresa. “A Policía Nacional díxonos que non había inconvinte por estar dentro resgardados da choiva”, señala Antunes a este diario. Así, esta mañana sí les han dejado de un principio acceder al recinto y protegerse de la lluvia bajo las dársenas, dónde a las 11:00 horas ya está prevista una concentración.
Denuncian jornadas maratonianas sin incremento salarial
Después de esta nueva jornada de huelga, ya están programados otros cuatro parones para los días 16, 19, 20 y 23 de enero y, tras los cuáles, de no haber un avance en las negociaciones entre sindicatos y Patronal, la huelga pasará a ser indefinida desde el 2 de febrero. Los trabajadores denuncian que llevan años encadenando jornadas maratonianas y sin incremento salarial alguno, una situación que atribuyen a la negativa de la Patronal a abrir una mesa de negociación en los últimos cuatro años.
