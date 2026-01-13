Ledicia Costas, David Uclés y Lídia Jorge recogerán el premio San Clemente el día 21 de enero en Santiago

La triada ganadora de la edición XXIX del Premio Literario Arcebispo Juan de San Clemente, Ledicia Costas, David Uclés y Lídia Jorge, visitará Santiago para recibir el miércoles 21 de enero sus respectivos galardones de dicho certamen, organizado por el centro compostelano IES Plurilingüe Rosalía de Castro. Se promueve en colaboración con la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional y la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude.

Las tres obras premiadas

Los libros distinguidos en esta nueva edición del concurso son: Pel de cordeiro, de Ledicia Costas (Vigo, 1979), en el apartado de textos en gallego, editado por Xerais; La península de las casas vacías, de David Uclés (Úbeda, Jaén, 1990) publicado por Siruela, en la categoría de literatura en castellano; y Misericordia, título de la escritora lusa Lídia Jorge (Boliqueime, Algarve, 1946), lanzado por La Umbría y La Solana, en la convocatoria de otros idiomas. Costas, Uclés y Jorge toman el relevo anual de forma respectiva de Antón Riveiro Coello (Xinzo de Limia, 1964), premiado por Hotel Carioca (Galaxia), como Alejandro Zambra (Santiago de Chile, 1975) lo fue por Literatura infantil (Anagrama) y Maggie O’Farrell, gracias a El retrato de casada (Libros del Asteroide).

Jurado compuesto por alumnos de instituto

El fallo del premio XXIX San Clemente es obra de un jurado compuesto por alumnado del citado Rosalía, más otro centro escolar de Santiago, el Antón Fraguas, junto a estudiantes de otros institutos gallegos: Antón Losada Diéguez (A Estrada), 12 de Outubro ( Ourense), Isaac Díaz Pardo (Sada) y Sanxillao (Lugo), más otros de fuera, como Ramiro de Maeztu (Madrid), Lycée Saint François Xavier de Vannes (Francia), Grimmelshausen Gymnasium de Gelnhausen (Alemania) y Hockerill Anglo European College (Reino Unido).

«Paréceme xenial que a responsabilidade recaia sobre a mocidade», señaló en su momento Ledicia Costas al conocer el fallo.

El acto de entrega se hará el 21, a las 18 horas en el salón de actos (auditorio, sótano) del mencionado instituto organizador.

Actos paralelos: Uclés, el único que hará dos coloquios

Ese mismo miércoles 21 de enero, a las 10 horas, se abrirá la tanda de actividades literarias paralelas (en el salón de actos del instituto Rosalía), con una charla didáctica de Lídia Jorge ante estudiantes, como hará, a las 11: 40 h., Ledicia Costas, colaboradora de Faro de Vigo, diario del grupo Editorial Prensa Ibérica (EPI), el mismo al que pertenece EL CORREO GALLEGO.

Y ya el jueves 22 de enero, David Uclés, que logró hace días el premio Nadal con su nueva obra, La ciudad de las luces muertas (Ediciones Destino, Grupo Planeta ), centrará otra sesión de debate estudiantil, en su caso con doble formato, a las 11 horas y a las 12.30 h. En sus redes sociales, Uclés dijo al conocer esta distinción: « Es un premio precioso por ser elegido por alumnos de bachiller».