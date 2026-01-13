Maite Flores, cesada de la CIUG por ser candidata a rectora de la USC: «É un axuste por non me aliñar ao equipo»
La Universidad justifica que se busca «igualdade de condicións» para todas las candidaturas, mientras que la catedrática de Física habla de «estratexias políticas»
La Comisión Electoral la pone en el punto de mira por la «difusión de mensaxes de contido electoral» a través de un canal de comunicación al que tenía acceso en virtud de su cargo
Maite Flores, una de las cuatro candidatas a rectora de la Universidade de Santiago, fue cesada este lunes por el actual rector Antonio López, de sus funciones en la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), donde Flores era delegada de López. Una decisión que le sorprendió, tal y como ya señaló ayer. «Que yo sea candidata a rectora parece que no le encaja al equipo rectoral», dijo.
Sobre cómo recibió el aviso Flores detalla en conversación con EL CORREO GALLEGO que fue a través de correo electrónico. «Escribíronme da CIUG por unha charla que tería que dar hoxe mencionando o tema do cese e nese momento abrín o correo e vin a mensaxe que se me enviara pola mañá», indica. Al respecto considera que «por estratexias políticias o reitor decidiume cesar», teniendo en cuenta que su cargo «non é incompatible» con la posición como candidata a rectora.
La catedrática de Física de la USC asegura que puso el cargo a disposición en dos ocasiones y «López no aceptó». De esta manera cree que a un mes de celebrarse las elecciones no se trata, tal y como mencionó la Universidad, de un «exercicio de hixiene democrática». Ella lo define como «un axuste por non me aliñar ao equipo».
Con todo, desde este lunes quedó desvinculada como presidenta de la CIUG. «Sorprendeume a decisión porque hai cousas por facer», dice. Así apunta a que estaba trabajando en la nueva edición de los 'Encontros na Zona USC', a través de los cuales unos seis mil estudiantes de Ensino Medio de toda Galicia conocen de primera mano la oferta y servicios de la USC.
Desde la USC apuntan a la "igualdade de condicións" para todas las candidatas
Fuentes del rectorado manifestaron que el rector le dio la posibilidad de solicitar «a petición propia» la dimisión de un cargo que es nombrado por su figura. «Non facéndoo, procede ao seu cese», añaden. Justifican el cese como «igualdade de condicións para toda candidatura oficial á reitoría». Así recuerdan que Rosa Crujeiras presentó hace semanas su dimisión como directora del Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAGA), «igual igual fixo López Couso, vicerreitora, que presentou a dimisión cando se formalizou a súa candidatura a finais de novembro e Nogueira xa non ocupaba ningún cargo».
La Comisión Electoral le lanza una advertencia «por incumprimento das normas do proceso electoral»
Este martes, la Comisión Electoral Central trasladó a Maite Flores una advertencia formal por incumplimiento de las normas del proceso electoral. En el comunicado se indica que siendo delegada del Rector «remitiu unha mensaxe ao grupo de whatsapp do Programa alumnos-titores, enmarcado no Programa “A Ponte” del que era coordinadora, con el siguiente contenido: «[...] Tamén quería ter unha xuntanza convosco, para recoller preocupación do estudantado das diferentes titulacións ás que pertencedes, e trasladarvos as miñas propostas como candidata a reitora da USC. [...].»
Al respecto, desde la Comisión Electoral recuerdan que el artículo 18 del Regulamento electoral xeral de la USC indica que «ao longo do proceso electoral garantirase a igualdade dos candidatos/as no acceso aos medios de que dispoña a Universidade». En este caso, el hacer uso de un medio del que disponía en virtud de un cargo supone «o aproveitamento duna canle de comunicación de carácter institucional para actos de precampaña electoral».
Tras la reunión de la Comisión Electoral celebrada este lunes 12 de enero, previa a que Flores recibiese la comunicación del cese en la CIUG, se acordó lanzarle una advertencia en la que se le indicaba que «debe cesar no uso das canles de comunicación de uso común aos que ten acceso en virtude do seu cargo para a difusión de mensaxes de contido electoral entre os seus membros; en caso contrario a Comisión dará conta ao reitor para o exercicio da potestade disciplinaria polo incumprimento da normativa electoral». A mayores, le recomiendan «a eliminación da mensaxe no grupo de whatsapp ao que se difundiu á petición de reunión».
- III Feria de Antigüedades y coleccionismo, este sábado y domingo en el Outlet Área Central
- El restaurante de Santiago que ha enamorado a un conocido influencer gastronómico: 'Volveré, directo a mis favoritos
- Fray Tomás, párroco de Conxo: «No quiero acostumbrarme al deterioro del templo»
- El Grupo Pérez Rumbao abre el nuevo concesionario oficial Volkswagen en Santiago
- Buscan unos figurantes muy especiales para una «gran producción de época» que pronto se rodará en Santiago
- Lavacolla se libra de momento de almacenar misiles de guerra por el limitado perímetro de seguridad
- Paro total de los buses urbanos en Santiago: la quinta jornada de huelga comienza sin servicios mínimos
- Santiago abre las rebajas sin grandes colas y con tiendas cerradas por la huelga: «Ya no son lo que eran»