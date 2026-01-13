El problema de la vivienda centra el debate de las candidatas al Rectorado de la USC

El problema de acceso la vivienda y la mejorable relación con la ciudad y las distintas instituciones (hermanadas en el Consorcio de Santiago) marcaron las dos horas del debate de las cuatro candidatas al Rectorado de la USC, celebrado ayer a sede de Afundación en la Rúa do Vilar, 19, con lleno (un centenar de plazas)

Tras saludarse de forma amigable, la mesa redonda protagonizada por Rosa María Crujeiras Casais, María Teresa Flores Arias, María José López Couso y Alba Nogueira López, fue guiada por Manuel López-Rivadulla, integrante de la directiva del Ateneo de Santiago, entidad organizadora de la cita.

María Teresa Flores Arias

El formato constó con intervenciones de 10 minutos de cada protagonista, más cinco extra para posibles añadidos, y una posterior tanda (sin tiempo fijo) de intervenciones del público. Tras sorteo, abrió el diálogo María Teresa Flores Arias, catedrática de Óptica y Doctora en Física por la USC, profesora del departamento de Física Aplicada y Vicepresidenta de la Sociedad Española de Óptica. Empezó algo nerviosa en la voz, si bien fue felicitada por el presentador al cumplir de modo «perfecto» el tiempo inicial asignado. Abrió su intervención recordando que sus padres son de Lugo, donde estudian 4.500 personas de la USC a las que se suman 21.000 del campus compostelano.

«En Lugo a situación é totalmente diferente... Tanto o seu Concello como a Deputación saen a defender nosas titulacións e quizais isto, en Santiago, a día de hoxe, non pasa, e non é por botarlle a culpa o Concello, tamén é culpa nosa», indicó Flores antes de aludir a aspectos como la cultura o la vivienda, tema éste último que hiló buena parte de la sesión que, más que debate (apenas hubo interpelaciones) fue una rotación de mensajes.

«Hoxe en Santiago, hai apenas un milleiro de prazas de residencias públicas e son máis que insuficentes... e haberá quen, sendo estudiante, non poda estudiar porque non poda pagar unha vivenda, é necesario que a Universidade recupere o Colexio Maior Fonseca», señaló entre otras propuestas, aparte de indicar que añora que haya más identificación entre el tejido de la ciudad y la USC, y que estima que habría que repuntar puestos en top universitarios como el Ranking de Shanghái.

Rosa María Crujeiras Casais

Rosa María Crujeiras Casais, catedrática de Estadística e Investigación Operativa en la USC, es licenciada en Matemáticas, con Diploma de Estudios Avanzados y Doctora en su catedra, fue la única que apoyó su discurso con fichas expositivas en el proyector de la sala (donde se coló de inició un vídeo sobre cine, desliz que generó risas que relajaron el ambiente). Pidió promover la incorporación «activa» de la Universidad al «desarrollo patrimonial de Compostela» y recordó que, en una encuesta de 2023, el 72 % de las respuestas identificó la vivienda como «un problema importante».

«Na cuestión da vivenda, nos podemos facer algo pero sós non podemos resolvelo. Hai que apelar as administracións locais como ó resto de institucións que teñen competencias nese eido».

«A investigación tamén fai cidade», dijo Crujeiras , citando al investigador Felipe Criado.

En cuanto al nexo del mundo académico de la capital gallega y el resto de la ciudadanía, abogó por estrechar lazos, lo que resumió con una frase: «A USC como vacina contra o non lugar», parafraseando al antropólogo galo Marc Augé. Y añadió luego: «A USC habita Compostela para ser una cidade vivida e non só consumida».

María José López Couso

María José López Couso, licenciada en Filología Germánica (Inglés) y Catedrática de Filología Inglesa por la Universidade de Santiago, desempeñó entre otros cargos el de decana de Filología.

Empezó hablando de bienestar, salud y deporte, subrayando su idea de ahondar en ese campo de forma «bidireccional» y también a la hora de «compartir» infraestructuras entre ciudad y Universidad para «avanzar» en la oferta de actividades culturales. Después, propuso potenciar el «turismo de congresos...»

«A actividade científica e académica son un motor para a actividade de calquera cidade e, nese sentido, Santiago e a USC teñen nese aspecto moita potencialidade e pódese dar un salto cualitativo», aseguró.

Mostró su satisfacción por el hecho de que la USC sea líder no sistema universitario español en número de personas voluntarias, «ata o punto de dobrar, con 5.000 persoas, a cifra da Universidade que está no segundo posto do Voluntariado, que é a de Girona, e o 95% desas actividades de voluntariado da USC foi desenvolvido con diferentes entidades sociais», resaltó López Couso.

Y sobre «o problema habitacional», López Couso reclamó llegar a acuerdos «con distintas administracións públicas».

Alba Nogueira López

Alba Nogueira López, catedrática de Derecho Administrativo (USC) e integrante de la Real Academia Galega desde 2012, comenzó mencionando que su familia paga cuota en el Ateneo y tiene nexos con dicha institución desde hace tiempo, y entró a continuación a comentar la necesidad que, según ella, tiene la Universidad de integrarse más en su entorno. Fue la candidata que aludió a más nombres propios de su equipo y la única que abrió las puertas a recibir a posibles personas perdedoras de candidaturas de la primera vuelta de cara a una segunda cuyas contendientes el tiempo definirá.

«A cidade debería gabarse de que na USC fagamos a metade da investigación pública que se fai en Galicia». Propuso crear un espacio para revalorizar una institución cinco veces centenaria: «Ningunha universidade histórica carece do seu museo universitario e hai que ter xa un museo da USC» .

Y en cuanto a vivienda, exigió «abrir a residencia que agora está pechada». «Hoxe temos case a metade de prazas de residencia na USC que no 2010», dijo antes de añadir: «O Consorcio podería facer rehabilitacións de moitos edificios eclesiásticos semi abandonados para activar prazas de residencia a curto prazo...», concluyó.

Cese sorpresa de Maite Flores como delegada de la CiUG

Una de las candidatas, Maite Flores, ha sido cesada este lunes por el actual rector, Antonio López, de sus funciones en la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG), donde Flores era delegada de López.

Flores compartió su sorpresa por el cese, el cual relaciona con su candidatura para convertirse en rectora de la USC. «Que yo sea candidata a rectora parece que no le encaja al equipo rectoral». «Fue decisión del rector, él me nombró y él me cesó, desde luego no porque yo no cumpla con mis obligaciones», ha reflexionado Flores.

Enfrente, fuentes del Rectorado se han referido a una situación «completamente normal» y que han calificado de «higiene democrática». «Todas las candidatas deben tener las mismas herramientas de cara a la campaña electoral».