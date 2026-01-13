Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Raigame urge el cierre definitivo de los afters Stilo y TNT e inicia la recogida de firmas en Santiago

La asociación de vecinos del Ensanche ha activado un cuestionario a través de su web y pone el foco además en el control del tráfico de drogas

Operación policial en el Ensanche contra el tráfico de estupefacientes

Operación policial en el Ensanche contra el tráfico de estupefacientes / Cedida

El Correo Gallego

La asociación de vecinos del Ensanche de SantiagoRaigame, ha iniciado una recogida de firmas para exigir el "peche definitivo" de los afters Stilo y TNT; así como el cierre de dos narcopisos situados en el número 5 de la rúa de Santiago de Chile y en el 6 de Alfredo Brañas.

Para ello, la asociación vecinal ha activado la recogida de firmas en su web, a través de un formulario en el que los interesados tienen que introducir su nombre, apellidos, DNI y email.

Con dicha recogida también urgen a Raxoi que haga un "control efectivo do tráfico de drogas nas inmediacións dos parques infantís" y que desmantele los pisos, locales y puntos de menudeo de la capital gallega.

Solicitan además el control de las aglomeraciones, ruidos y peleas multitudinarias que suelen producirse en las inmediaciones de los locales de ocio nocturno y urgen que dichos establecimientos cumplan las ordenanzas municipales "en canto a licenzas, horarios, aforos e sonómetros".

