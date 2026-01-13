Raigame urge el cierre definitivo de los afters Stilo y TNT e inicia la recogida de firmas en Santiago

La asociación de vecinos del Ensanche de Santiago , Raigame, ha iniciado una recogida de firmas para exigir el "peche definitivo" de los afters Stilo y TNT; así como el cierre de dos narcopisos situados en el número 5 de la rúa de Santiago de Chile y en el 6 de Alfredo Brañas.

Para ello, la asociación vecinal ha activado la recogida de firmas en su web, a través de un formulario en el que los interesados tienen que introducir su nombre, apellidos, DNI y email.

Con dicha recogida también urgen a Raxoi que haga un "control efectivo do tráfico de drogas nas inmediacións dos parques infantís" y que desmantele los pisos, locales y puntos de menudeo de la capital gallega.

Solicitan además el control de las aglomeraciones, ruidos y peleas multitudinarias que suelen producirse en las inmediaciones de los locales de ocio nocturno y urgen que dichos establecimientos cumplan las ordenanzas municipales "en canto a licenzas, horarios, aforos e sonómetros".