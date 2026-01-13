Recogida de firmas
Raigame urge el cierre definitivo de los afters Stilo y TNT e inicia la recogida de firmas en Santiago
La asociación de vecinos del Ensanche ha activado un cuestionario a través de su web y pone el foco además en el control del tráfico de drogas
La asociación de vecinos del Ensanche de Santiago, Raigame, ha iniciado una recogida de firmas para exigir el "peche definitivo" de los afters Stilo y TNT; así como el cierre de dos narcopisos situados en el número 5 de la rúa de Santiago de Chile y en el 6 de Alfredo Brañas.
Para ello, la asociación vecinal ha activado la recogida de firmas en su web, a través de un formulario en el que los interesados tienen que introducir su nombre, apellidos, DNI y email.
Con dicha recogida también urgen a Raxoi que haga un "control efectivo do tráfico de drogas nas inmediacións dos parques infantís" y que desmantele los pisos, locales y puntos de menudeo de la capital gallega.
Solicitan además el control de las aglomeraciones, ruidos y peleas multitudinarias que suelen producirse en las inmediaciones de los locales de ocio nocturno y urgen que dichos establecimientos cumplan las ordenanzas municipales "en canto a licenzas, horarios, aforos e sonómetros".
- III Feria de Antigüedades y coleccionismo, este sábado y domingo en el Outlet Área Central
- El restaurante de Santiago que ha enamorado a un conocido influencer gastronómico: 'Volveré, directo a mis favoritos
- Fray Tomás, párroco de Conxo: «No quiero acostumbrarme al deterioro del templo»
- El Grupo Pérez Rumbao abre el nuevo concesionario oficial Volkswagen en Santiago
- Buscan unos figurantes muy especiales para una «gran producción de época» que pronto se rodará en Santiago
- Lavacolla se libra de momento de almacenar misiles de guerra por el limitado perímetro de seguridad
- Paro total de los buses urbanos en Santiago: la quinta jornada de huelga comienza sin servicios mínimos
- Santiago abre las rebajas sin grandes colas y con tiendas cerradas por la huelga: «Ya no son lo que eran»