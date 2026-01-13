Licitada la compra de equipación para el Clínico de Santiago y el Arquitecto Marcide de Ferrol

Con un importe de un total de 1.077.263 euros, la Xunta acaba de publicar en el Portal de Contratos Públicos de Galicia la licitación del suministro de equipación electromédica y alta tecnología, destinados tanto a la ampliación de las consultas externas del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) como al servicio de Urgencias del Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 26 de enero.

Alta tecnología

Entre el material que está previsto adquirir, se contempla el suministro de cuatro lavacuñas termodesinfectadoras para el centro ferrolano y una para el Clínico; así como diez monitores de parámetros fisiológicos de aplicación en pacientes adultos, pediátricos y neonatales, con destino a Ferrol.

A todo ello se suma, en el caso de Santiago, donde la nueva superficie para consultas externas del Clínico se incrementará en 5.300 metros cuadrados, la incorporación de dos lámparas quirúrgicas LED y un mamógrafo digital de diagnóstico hospitalario; así como un respirador para transporte. De estos se suministrarán también tres unidades a Urgencias del Arquitecto Marcide, que contará con un espacio de más de 900 metros cuadrados respecto al actual, y que recibirá 28 oto-oftalmoscopios de pared y cinco respiradores de ventilación no invasiva.