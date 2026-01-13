Santiago reinicia la petición de zona de alquiler tensionado

Santiago vuelve a intentar que la ciudad sea declarada como zona de alquiler tensionado. El concelleiro de Urbanismo, Iago Lestegás, presidió ayer la Mesa Sectorial de Vivenda, reunida en el Pazo de Raxoi para evaluar la nueva documentación que el Concello remitirá a la Xunta. En el encuentro participaron una docena de entidades. Tras este paso, la documentación tendrá que estar ahora en exposición pública durante 20 días por si recibe alegaciones.

A principios de agosto, el Gobierno autonómico dio por «desistida» definitivamente la primera solicitud presentada por Raxoi para aplicar esta medida, que permitiría poner tope a los precios del arrendamiento en determinadas circunstancias. La Xunta criticó el informe realizado por expertos de la Universidade da Coruña por encargo del Ayuntamiento. La Consellería de Vivenda recriminó, entre otras cuestiones, que se utilizasen datos de un portal inmobiliario para analizar los precios del alquiler. El informe usaba también datos oficiales e indicaba que Santiago «cumplía claramente los requisitos para la declaración», insiste el Ayuntamiento. «Si no fuese por el PP, que utiliza a la Xunta para hacer oposición al Concello de Santiago, el alquiler estaría regulado en Compostela desde hace tiempo y la escalada del precio de la vivienda ya se habría contenido», manifestó ayer el concelleiro de Urbanismo, Iago Lestegás, tras el encuentro.

Una figura que no le gusta

La Xunta nunca ha visto con buenos ojos esta figura impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, dado que considera que no solucionará el problema de los elevados precios del alquiler. Pese a todo, sí la ha autorizado en A Coruña, mientras que se la ha negado a Santiago argumentando que no entregó correctamente la documentación solicitada. El Concello presentó en septiembre un recurso contra la decisión del Ejecutivo de Alfonso Rueda que tan poco prosperó. La única vía pasa por volver a rehacer el informe y reiniciar todo el proceso.

Memoria solo con datos oficiales

La nueva memoria justificativa, explica el Concello, «solo utiliza datos oficiales que no se complementan con datos procedentes de otras fuentes». De acuerdo con los análisis del Observatorio de Vivenda -que depende del propio Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS)- entre 2019 y 2024 el precio medio del alquiler en Santiago se incrementó un 40,26%. Se pasó de 444,4 euros a 623,3. En este período, el crecimiento acumulado del IPC en Galicia fue del 20,0%. La ley por el derecho a la vivienda establece que un ámbito cumple los requisitos para ser declarado como zona tensionada si el incremento del precio del alquiler en los últimos cinco años supera en por lo menos tres puntos porcentuales el incremento del IPC. «Santiago duplica este indicador», recordó el Concello.

Desde 2024, año de referencia para poder solicitar la declaración, el precio de los alquileres se ha disparado aún más. El Observatori de Vivenda acaba de publicar los datos correspondientes a diciembre de 2025, que indican que de media alquilar una vivienda en Santiago cuesta ya 656 euros. Ciudades como A Coruña con 731 euros, Vigo (697 euros) y también Pontevedra (667) presentan aún inmuebles más caros.

Pasos pendientes

Una vez celebrada la reunión de la mesa sectorial de vivienda, la información en la que se basa la segunda solcitud de zona tensionada se someterá a exposición pública durante 20 días. A continuación, el Concello debe responder a las alegaciones en caso de que se presenten e introducir las modificaciones oportunas si se acepta alguna. A partir de ahí podrá volver a remitir al Gobierno autonómico, concretamente al IGVS, la nueva solicitud, que también incluye un proyecto de plan con medidas correctoras.