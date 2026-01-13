Verea insta a Raxoi a bajar el IBI si no busca recaudar con los nuevos radares: "Quieren sablear a los ciudadanos"

Santiago contará con dos nuevos radares, uno estable en la zona de O Restollal (hasta ahora se alternaba con el de Conxo) y otro nuevo en el túnel del Hórreo para controlar los dos sentidos de la circulación. El Concello prevé duplicar de este modo la recaudación por multas pasando de 2,8 millones de euros en 2024 a 5,6 millones en este ejercicio. Así figura en el borrador de presupuestos presentado este lunes por el concelleiro de Facenda, Manuel César, y que no ha tardado en recibir críticas desde la oposición.

En rueda de prensa, el líder de los populares compostelanos Borja Verea ha censurado esta mañana la decisión e instó al Concello a rebajar impuestos como el IBI si es verdad que no tiene afán recaudatorio con la medida. Verea acusó al Bipartito de "sablear a los ciudadanos" para "pagar la fiesta", expresión que utiliza para referirse al incremento de altos cargos y asesores en el Ejecutivo de Goretti Sanmartín. El PSOE local también ha rechazado ya la medida.

"No existe un afán recaudatorio, la motivación es incrementar la seguridad viaria", apuntó el lunes el titular de Facenda, quien explicó que tras un primer momento en el que sube la recaudación por multas tras la instalación de nuevos radares luego los ciudadanos rebajan la velocidad y los ingresos descienden. Estas explicaciones no han convencido al líder de la oposición. "La pregunta que nos hacemos todos es por qué quieren poner más radares", comenzó Verea. Para el popular la respuesta es evidente. "Alguien tiene que pagar la fiesta, alguien tiene que pagar todo este despilfarro, si no fuera para sablear a los ciudadanos la solución es sencilla", apuntó. Si realmente no tuviera un afán recaudatorio, precisó el popular, Raxoi podría "bajar el IBI tres millones de euros que es lo que suben las multas". Verea también cuestionó que se pongan más radares si no "hay puntos negros, ni más atropellos ni accidentes".

Altos cargos y asesores

El popular considera que la medida se pone en marcha para "seguir financiando la agencia de colocación del BNG". Verea recordó que "multiplicaron por dos el número de asesores cuando llegaron a este gobierno, ocho tenía Sánchez Bugallo, 15 tienen BNG y Compostela Aberta, cuatro directivos tenía Sánchez Bugallo, diez directivos tienen BNG y CA, con salarios de 75.000 euros". Censuró, además, una nueva contratación que recoge hoy mismo el Boletín Oficial de la provincia (BOP). "Acaban de contratar como asesor a dedo a un concelleiro del BNG de Ribeira. Pierden el goberno de Ribeira y en 48 horas está aquí contratado", recriminó.

El popular también censuró la falta de ambición en los retos comunicados la semana pasada por el Gobierno local para este ejercicio y calificó de carnavalada y "nueva medida de chichinabo" el anuncio de la alcaldesa de que va a empezar a recibir a los vecinos que los soliciten en las tardes de dos jueves cada mes. "Pasó tres años sin recibir a los vecinos, ¿qué ha hecho estos tres años?", se preguntó Verea.

Críticas del PSOE

También la concejala socialista Marta Abal se mostró este martes crítica con la decisión de instalar nuevos radares en la ciudad. "No responde a unha estrategia integral de seguridad viaria, sino a una política que prioriza la sanción frente a la prevención y al diseño seguro de las calles, lo que esconce es un objeto recaudatario", subrayó. Abal recriminó también que "no consta la existencia de un estudio público y actualizado que avale la colocación de estos dispositivos en los viales de Santiago"