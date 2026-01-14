SUCESOS
Una persona herida en un accidente que pudo acabar muy mal en la SC-20 a la altura de San Lázaro
El vehículo involucrado quedó obstaculizando el carril izquierdo del periférico en dirección al Polígono del Tambre
Un accidente ocurrido la tarde de este martes en el periférico de Santiago se ha saldado con una persona herida. Un balance que, a tenor de la imagen cedida por Toño Botana del momento del siniestro, pudo ser mucho peor, ya que el coche quedó obstaculizando totalmente el carril izquierdo de una vía muy transitada por los compostelanos a la hora del suceso.
Fuentes consultadas del 112 Galicia han confirmado a EL CORREO GALLEGO que recibieron el aviso de este accidente por medio de un particular a las 19:03 horas. Alertaba de que acababa de cruzarse con un coche accidentado en la SC-20 a la altura de San Lázaro, en dirección al Polígono del Tambre, pero no podía confirmar si había personas heridas al no poder parar en el punto del siniestro debido a la peligrosidad de la zona donde se produjo. Lo que sí afirmó fue que el vehículo involucrado "obstaculizaba todo el carril izquierdo".
En plena hora punta
Con esta información, desde el centro de emergencias dieron aviso tanto a Urxencias Sanitarias como a la Policía Local de Santiago que, una vez en el punto del siniestro, comprobaron que sí había una persona herida que necesitó asistencia sanitaria. Al lugar también acudió una patrulla de la Policía Nacional para ayudar a devolver la normalidad lo antes posible al periférico en plena hora punta.
