«Atendemos más de 400 urgencias diarias de adultos y más complejas, antes nunca eran tantas»

¿Qué les ha llevado a firmar un documento reivindicativo conjunto sobre Urgencias?

Estamos en una situación complicada. Somos el eslabón débil que siempre sostiene el sistema. Si hay problemas de drenaje porque el hospital está saturado de ingresos, si no funciona la Atención Primaria o consultas externas, Urgencias se lleva la carga, y eso repercute en el trabajo. La edad media de los profesionales, aunque Santiago no es el caso más llamativo, es alta; el relevo generacional cada vez más complicado, y Urgencias es la que más lo va a sufrir.

¿Por qué?

Porque las condiciones laborales son mucho mejores en otras especialidades. En Atención Primaria las condiciones económicas son mejores y la gente se va. Y lo que reivindicamos es que nos hagan un poco de caso para poder fidelizar a los profesionales. Ahora estamos con el tema de la especialidad, pendientes de si vamos a tener residentes.

"Un residente dentro de cuatro años no soluciona el problema"

¿Y va a haber residentes?

En principio van a entrar en la especialidad 86 en toda España, y se supone que a Galicia van a venir seis, uno por área sanitaria y una se quedará sin ninguno. Pero un residente dentro de cuatro años no soluciona el problema. Estamos ahora mismo sufriendo las consecuencias de la gripe, con los hospitales tensionados y pacientes que no se mueven hacia las plantas porque no hay posibilidad.

¿Por qué no van a planta?

Ahora mismo la saturación de Urgencias y de los hospitales tiene una motivación concreta y es que estamos con un segundo pico de gripe. Se están ingresando muchas neumonías, el virus respiratorio sincitial está haciendo mucho daño en gente mayor, aumentan los pacientes con complicaciones que precisan ingreso, y todo eso tensiona más el hospital. En teoría, hay mecanismos de contingencia y una de nuestras quejas es que no siempre sentimos el apoyo de todo el hospital cuando esto no es un problema de la dirección, del gerente o del Sergas, sino de todos. Nos gustaría que los planes sirviesen porque lo último que queremos es pacientes en los pasillos.

Tratamiento de pacientes agudos

¿En qué consisten esos planes?

Contemplan una serie de mecanismos que se van adaptando en función de las necesidades, ampliando el número de camas disponibles, suspendiendo cirugías no urgentes, pero si suspendemos quirófanos, tampoco es bueno para las listas de espera. Lo que pasa es que hablamos de tratar pacientes agudos, y luego Atención Primaria no funciona como debería. La respuesta que debemos dar como médicos tiene que ser en tiempo y forma adecuada, no puede ser que pidas cita para tu médico de familia y te la den en dos semanas. Si te presentas en el centro, tienen que atenderte, pero al final, y es algo muy humano, el paciente va donde sabe que lo atendemos lo más rápido posible todos los días del año durante las 24 horas.

Campaña de vacunación frente a la gripe

La presión en esta época es algo cíclico. ¿No se puede prevenir?

Siempre se intenta. La campaña de vacunación es importantísima, pero hemos tenido muy mala suerte porque este año no está siendo tan eficaz, ya que el virus no es el que se pensaba. Probablemente haya que ampliar la vacunación del VRS a adultos. Y con el covid no hemos aprendido que la mascarilla no solo es para protegerme yo, sino al resto. Todo ello ayuda a evitar la presión, pero debemos incidir mucho en esto y en que una gripe, si no hay complicaciones, no es un cuadro grave, se pasa con reposo, antitérmicos y líquidos. Y si no se mejora en unos días, hay que ir al médico.

¿Cómo se podría agilizar Atención Primaria?

Los problemas son multifactoriales, y en Atención Primaria también. La hemos convertido en algo demasiado necesario para cosas banales, hemos medicalizado demasiado la sociedad. Atención Primaria debe volver a sus orígenes, a ser el eslabón fundamental de la sanidad española. Además, hoy hay mucha variación de profesionales, cuando el conocimiento del paciente es lo más gratificante para el médico de familia.

Servicios mínimos del 100% en Urgencias

¿Han obtenido respuesta a lo que planteaban en el documento?

De momento no y es una de las razones por las que se ha hecho público, porque es importante defender algo que afecta a la población. Ahora mismo estamos en la tormenta perfecta, tenemos el pico de complicaciones de la gripe, los hospitales al límite y mañana y pasado hay huelga de médicos, y solo en Urgencias los servicios mínimos son siempre al cien por cien.

¿Próximos pasos?

Estamos a la espera. Como coordinadores queremos que el sistema responda para poder trabajar con calidad asistencial y seguridad. Y una de las cosas que van a reivindicar los sindicatos con la huelga es que se reúna la comisión de seguimiento de urgencias porque nuestro acuerdo con el Sergas lleva sin ser revisado desde 2007. Como profesional, pido por mis compañeros unas condiciones laborales aceptables.

Mayor actividad asistencial

¿Ha empeorado la situación?

Viene de largo, pero en los últimos años el incremento de las Urgencias se ha notado mucho, hasta un 30%. Y el problema es también el tipo de pacientes, su complejidad cada vez es mayor. Muchas veces no le puedes enviar a casa y aunque el servicio de hospitalización a domicilio funciona francamente bien, no podemos llegar a todo. En Santiago estamos por encima de las 400 urgencias de adultos diarias muchísimos días al mes, cuando hace dos años nunca pasábamos de las 400. Si se miran los números de asistencia, el conjunto de la población pasa dos veces al año por Urgencias.