Entrevista | Plácido Mayán Coordinador del Servicio de Urgencias del CHUS
«Atendemos más de 400 urgencias diarias de adultos y más complejas, antes nunca eran tantas»
Firmante junto a una decena de responsables de Urgencias de un documento en el que reclaman medidas que les permitan «trabajar con una calidad asistencial y de seguridad para los pacientes absoluta», achaca los problemas en el servicio a causas multifactoriales
Entre ellas las condiciones laborales, una atención primaria que no funciona como debería o el drenaje cuando el hospital se satura de ingresos
¿Qué les ha llevado a firmar un documento reivindicativo conjunto sobre Urgencias?
Estamos en una situación complicada. Somos el eslabón débil que siempre sostiene el sistema. Si hay problemas de drenaje porque el hospital está saturado de ingresos, si no funciona la Atención Primaria o consultas externas, Urgencias se lleva la carga, y eso repercute en el trabajo. La edad media de los profesionales, aunque Santiago no es el caso más llamativo, es alta; el relevo generacional cada vez más complicado, y Urgencias es la que más lo va a sufrir.
¿Por qué?
Porque las condiciones laborales son mucho mejores en otras especialidades. En Atención Primaria las condiciones económicas son mejores y la gente se va. Y lo que reivindicamos es que nos hagan un poco de caso para poder fidelizar a los profesionales. Ahora estamos con el tema de la especialidad, pendientes de si vamos a tener residentes.
"Un residente dentro de cuatro años no soluciona el problema"
¿Y va a haber residentes?
En principio van a entrar en la especialidad 86 en toda España, y se supone que a Galicia van a venir seis, uno por área sanitaria y una se quedará sin ninguno. Pero un residente dentro de cuatro años no soluciona el problema. Estamos ahora mismo sufriendo las consecuencias de la gripe, con los hospitales tensionados y pacientes que no se mueven hacia las plantas porque no hay posibilidad.
¿Por qué no van a planta?
Ahora mismo la saturación de Urgencias y de los hospitales tiene una motivación concreta y es que estamos con un segundo pico de gripe. Se están ingresando muchas neumonías, el virus respiratorio sincitial está haciendo mucho daño en gente mayor, aumentan los pacientes con complicaciones que precisan ingreso, y todo eso tensiona más el hospital. En teoría, hay mecanismos de contingencia y una de nuestras quejas es que no siempre sentimos el apoyo de todo el hospital cuando esto no es un problema de la dirección, del gerente o del Sergas, sino de todos. Nos gustaría que los planes sirviesen porque lo último que queremos es pacientes en los pasillos.
Tratamiento de pacientes agudos
¿En qué consisten esos planes?
Contemplan una serie de mecanismos que se van adaptando en función de las necesidades, ampliando el número de camas disponibles, suspendiendo cirugías no urgentes, pero si suspendemos quirófanos, tampoco es bueno para las listas de espera. Lo que pasa es que hablamos de tratar pacientes agudos, y luego Atención Primaria no funciona como debería. La respuesta que debemos dar como médicos tiene que ser en tiempo y forma adecuada, no puede ser que pidas cita para tu médico de familia y te la den en dos semanas. Si te presentas en el centro, tienen que atenderte, pero al final, y es algo muy humano, el paciente va donde sabe que lo atendemos lo más rápido posible todos los días del año durante las 24 horas.
Campaña de vacunación frente a la gripe
La presión en esta época es algo cíclico. ¿No se puede prevenir?
Siempre se intenta. La campaña de vacunación es importantísima, pero hemos tenido muy mala suerte porque este año no está siendo tan eficaz, ya que el virus no es el que se pensaba. Probablemente haya que ampliar la vacunación del VRS a adultos. Y con el covid no hemos aprendido que la mascarilla no solo es para protegerme yo, sino al resto. Todo ello ayuda a evitar la presión, pero debemos incidir mucho en esto y en que una gripe, si no hay complicaciones, no es un cuadro grave, se pasa con reposo, antitérmicos y líquidos. Y si no se mejora en unos días, hay que ir al médico.
¿Cómo se podría agilizar Atención Primaria?
Los problemas son multifactoriales, y en Atención Primaria también. La hemos convertido en algo demasiado necesario para cosas banales, hemos medicalizado demasiado la sociedad. Atención Primaria debe volver a sus orígenes, a ser el eslabón fundamental de la sanidad española. Además, hoy hay mucha variación de profesionales, cuando el conocimiento del paciente es lo más gratificante para el médico de familia.
Servicios mínimos del 100% en Urgencias
¿Han obtenido respuesta a lo que planteaban en el documento?
De momento no y es una de las razones por las que se ha hecho público, porque es importante defender algo que afecta a la población. Ahora mismo estamos en la tormenta perfecta, tenemos el pico de complicaciones de la gripe, los hospitales al límite y mañana y pasado hay huelga de médicos, y solo en Urgencias los servicios mínimos son siempre al cien por cien.
¿Próximos pasos?
Estamos a la espera. Como coordinadores queremos que el sistema responda para poder trabajar con calidad asistencial y seguridad. Y una de las cosas que van a reivindicar los sindicatos con la huelga es que se reúna la comisión de seguimiento de urgencias porque nuestro acuerdo con el Sergas lleva sin ser revisado desde 2007. Como profesional, pido por mis compañeros unas condiciones laborales aceptables.
Mayor actividad asistencial
¿Ha empeorado la situación?
Viene de largo, pero en los últimos años el incremento de las Urgencias se ha notado mucho, hasta un 30%. Y el problema es también el tipo de pacientes, su complejidad cada vez es mayor. Muchas veces no le puedes enviar a casa y aunque el servicio de hospitalización a domicilio funciona francamente bien, no podemos llegar a todo. En Santiago estamos por encima de las 400 urgencias de adultos diarias muchísimos días al mes, cuando hace dos años nunca pasábamos de las 400. Si se miran los números de asistencia, el conjunto de la población pasa dos veces al año por Urgencias.
- III Feria de Antigüedades y coleccionismo, este sábado y domingo en el Outlet Área Central
- El restaurante de Santiago que ha enamorado a un conocido influencer gastronómico: 'Volveré, directo a mis favoritos
- Fray Tomás, párroco de Conxo: «No quiero acostumbrarme al deterioro del templo»
- El Grupo Pérez Rumbao abre el nuevo concesionario oficial Volkswagen en Santiago
- Buscan unos figurantes muy especiales para una «gran producción de época» que pronto se rodará en Santiago
- Lavacolla se libra de momento de almacenar misiles de guerra por el limitado perímetro de seguridad
- Paro total de los buses urbanos en Santiago: la quinta jornada de huelga comienza sin servicios mínimos
- Santiago abre las rebajas sin grandes colas y con tiendas cerradas por la huelga: «Ya no son lo que eran»