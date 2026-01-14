El bar de Santiago que gasta 2.700 huevos al día para hacer la tortilla de la que todo el mundo habla

Hablar de tortillas en Santiago es sinónimo de hablar del emblemático local situado en el 46 de la rúa Nova. Localizarlo no es tarea complicada pues, si bien está situado en pleno casco histórico y muy cerquita de la Catedral, las aglomeraciones de gente concentradas frente a su entrada son el mejor indicativo de que has llegado al lugar adecuado.

Con estos datos, es fácil adivinar de qué restaurante se trata. Pero, ¿qué tiene La Tita para que todo el mundo siga haciendo cola a sus puertas?

Tortillas poco hechas y jugosas

"Utilizamos 30 huevos, casi 2 kilos y medio de patatas, un chorro de aceite de oliva y un puñadito de sal". Así resume Carlos Suárez, gerente del bar La Tita, la receta de una tortilla que se ha convertido, por antonomasia, en la más popular de Santiago. Al día, el local suele gastar "15 cajas de 15 docenas de huevos cada una", lo que, si hacemos cuentas, se traduce en unos 2.700 huevos diarios.

Una cifra que aumenta en jornadas de máxima afluencia o durante la época estival y que es ingrediente imprescindible para elaborar sus conocidas tortillas poco hechas y jugosas.

Estas son, sin duda, su sello distintivo. Servidas como pincho con cada consumición -aunque también pueden pedirse como ración o enteras-, son parada obligatoria para todo amante de la tortilla de patata.

Tanto es así que La Tita es, desde hace años, punto de referencia gastronómico en la ciudad y ese sitio al que siempre acabas acudiendo si quieres tortilla.

Más allá de las tortillas

Aunque la tortilla es su plato estrella y el motivo principal de su fama, la carta de La Tita guarda otras propuestas gastronómicas que no dejan de sumar adeptos.

Preguntado al respecto, Carlos Suárez destaca los chipirones, el raxo, la zorza, las croquetas, el pulpo -especialmente en verano-, además de un "uno sencillo que nunca falla": los huevos con chorizo y patatas.

Para aquellos que todavía no la conocen, su funcionamiento es muy sencillo: La Tita trabaja con lista de espera por orden de llegada, sin reservas ni citas previas. Para ello, solo tienes que entrar y apuntarte en la barra.