MODA
Casting en Santiago para ‘Despunte’, el desfile moda de la escuela Mestre Mateo
El casting de modelos para Despunte, la XV edición en Santiago del desfile de la EASD Mestre Mateo (Escola de Arte e Superior de Deseño) se celebrará este año en doble sesión, la de toma de medidas, el lunes 26 de enero (de 14:40 a 20:00 h.) y el martes 27 ( de 8:00 a 14:20 h.) y el de pruebas de vestuario el lunes 23 (de 15:30 a 20:00 h.) El desfile tendrá lugar el jueves 5 de marzo.
Requisitos
Los requisitos de participación de ese proceso de selección son: ser mayor de 18 años; y medir preferentemente superior a 1,60 m. (mujeres) y 1,72 m. (hombres). El centro facilitará una ayuda de 40 € por participante para cubrir gastos de mantenimiento y transporte.
Las personas interesadas deberán descargar el formulario oficial disponible la Easd.es y, una vez cumplimentado, se debe enviar a la dirección electrónica despunte@easd.es siguiendo estas instrucciones: el archivo debe enviarse obligatoriamente en formato PDF; la ficha debe incluir, de manera integrada, una fotografía reciente de cuerpo entero; y el período de recepción de solicitudes finaliza el 21 de enero.
Enseñanzas Artísticas Superiores
El desfile Despunte nace como plataforma donde el alumnado del Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño de Moda de la EASD Mestre Mateo presenta sus colecciones. La edición del desfile Despunte del pasado año 2025 se celebró en la Cidade da Cultura, juntando a cerca de medio millar de personas. En esa ocasión, formaron el jurado: Marcos Batuecas (exalumno y senior CRM & Customer Experience Manager UK & IRE en Lacoste), Sixing Xi (exalumna, diseñadora, ilustradora y socia en Tuuinx Slow Fashion, pertenciente a Artesanía de Galicia), Martín Acuña, ganador en 2024 y un representante de las empresas gallegas El Pulpo y Coosy.
