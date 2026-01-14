Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Charla sobre el desarrollo físico y emocional en el Dolores Ramos – Manuel Peleteiro

Las fisioterapeutas Ana Cagide y Paula Carnota llevarán a cabo la sesión 'Moverse para crecer' el 22 de enero en el CEI Dolores Ramos

Las fisioterapeutas pediátricasAna Cagide, a la izquierda, y Paula Carnota.

Las fisioterapeutas pediátricasAna Cagide, a la izquierda, y Paula Carnota. / ECG

L.R.

Santiago

El centro educativo Dolores Ramos – Manuel Peleteiro acogerá el jueves 22 de enero la visita de las fisioterapeutas Ana Cagide y Paula Carnota que hablarán sobre 'Moverse para crecer: el juego como motor de desarrollo'. La charla es la segunda de la octava edición de las Jornadas de Educación Infantil, ya que en noviembre el centro compostelano acogió un taller sobre nutrición infantil impartido por el nutricionista y especialista en psiconeuroinmunología (PNI), Fernando Casal.

Las profesionales convertirán la sesión en una experiencia de aprendizaje para familias sobre cómo acompañar al niño/a en su crecimiento. Abordarán la importancia del movimiento libre, la observación de hitos motores y el papel del juego en el desarrollo físico y emocional de los pequeños/as.

El objetivo, según detalla el centro, es crear un espacio de aprendizaje en el que se expongan casos prácticos y se den consejos útiles en la educación de los más pequeños. En este caso se cuenta con la colaboración de IPo Escuela de mamás.

La charla se celebrará a las 16.00 horas en el C.E.I. Dolores Ramos y las familias dispondrán de un servicio de ludoteca. Son gratuitas, pero requieren inscripción previa a través de la página web: https://educacioninfantildoloresramos.com/jornadas/

Primeros auxilios pediátricos y la tecnología, las temáticas de las próximas charlas

A esta segunda charla le seguirán otras dos. La primera será el 12 de febrero. Bajo el título de 'Curar sin miedo: primeros auxilios pediátricos, la información también calma', el encargado de impartirla será Carlos García Magán, pediatra especializado en urgencias y salud infantil. La última tendrá lugar un mes más tarde, el 12 de marzo. Alberto y Mario Herraez, CEO de eTwinz Education pronunciarán 'Entre la realidad y la pantalla: reflexiones sobre la tecnología y experiencia educativa'.

