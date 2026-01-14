Nuevo corte de tráfico en Santiago: una céntrica calle del Ensanche estará cerrada este sábado

Este sábado 17 de enero se producirá un nuevo corte de tráfico en Santiago, una limitación que estará activa a lo largo de toda la jornada y que limitará la circulación en una concurrida vía del Ensanche compostelano.

La vía afectada es la rúa Xeneral Pardiñas, que permanecerá cortada al tráfico entre las 8.00 y las 20.00 horas del sábado por la realización de distintos trabajos de reparación de las islas de basura subterráneas a la altura del número 35.

En concreto, el tramo afectado es el comprendido entre República Arxentina y República de El Salvador. En este tramo de la vía solo se permitirá el acceso a las personas usuarias de los garajes afectados, que realizarán la entrada y la salida desde República de El Salvador, que será también el desvío alternativo al corte para poder acceder al resto de Xeneral Pardiñas.

El transporte urbano, afectado

Este nuevo corte de tráfico en la capital gallega afectará también al transporte urbano, que sufrirá modificaciones en diversas líneas, en concreto: 5, 13, 15, C11 y P6. La parada 673 Xeneral Pardiñas nº35 quedará suprimida y se realizarán las siguientes modificaciones:

Las líneas 5 (Rocha - Vite), 15 (Campus Sur - Campus Norte) y P6 (rúa da Rosa - Polígono do Tambre) se desviarán desde República Arxentina por la praza de Ponte Castro, rúa do Hórreo y República de El Salvador para acceder al siguiente tramo y a la próxima parada en Xeneral Pardiñas, a la altura del nº7, a la altura del cruce con Montero Ríos.

La línea 13 irá por República de El Salvador desde Doutor Teixeiro para acceder a la segunda parada de Xeneral Pardiñas (nº7) e iniciar de nuevo a Belvís.

La línea C11 desde Santiago de Guayaquil continuará por República de El Salvador para acceder igualmente a la segunda parada de Xeneral pardiñas.

Refuerzo en el transporte urbano

Por otro lado, el propio sábado, con motivo del duelo de Primera FEB entre el Monbus Obradoiro y el HLA Alicante en el Multiusos Fontes do Sar a las 18.30 h., desde el Concello se habilitará un servicio lanzadera desde la rúa da Rosa a partir de las 17.30 horas.

Duelo entre Obradoiro y Alicante la pasada campaña / Antonio Hernández

La línea C11 (circular de Fontiñas) accederá al Multiusos en las viajes con paso aproximado por Xeneral Pardiñas a las 17.30, 17.45, 18.05 y 18.15 horas.

Además, al termino del partido entre los compostelanos y los alicantinos se mantendrá el servicio lanzadera con destino a la rúa da Rosa.