El Inferno Rock traerá a Santiago a Angelus Apatrida, con teloneros compostelanos, Krime

La nueva edición del festival Inferno Rock ofrece conciertos en la sala Capitol de Santiago con Angelus Apatrida y Segismundo Toxicómano al frente de una doble jornada de metal, rock, punk y hardcore.

Dos fechas

La banda manchega de trash metal Angelus Apatrida encabeza la oferta del sábado 24 de enero. Tocan ese día con Krime (de Santiago) y Ektomorf (Hungría). Su disco más reciente se llama Aftermath, parte de una carrera de eco internacional, algo nada fácil para un proyecto nacido en Albacete, lejos de ese centro y norte de Europa donde su estilo tiene más público. Krime, cuarteto de Compostela, combinan hardcore, metal y punk.

Krime lanzaron a mediados del pasado 2025 el video de un tema llamado "Por sempre rexeitados", clip con dirección de Iago Lourido. Grupo formado hace menos de un año, definen así en redes su propuesta: "Krime naceu ca idea de ser o altofalante da nosa realidade cando todo o demáis semella caerse a pedazos; nun momento no que o ascenso da intolerancia, a desigualdade, o racismo e a falta de oportunidades para a nosa clase tornouse norma".

Entradas

La segunda fecha del Inferno Rock 2026, será también en Capitol, el 21 de febrero, con Segismundo Toxicómano (banda punk de Vitoria - Gasteiz, clásica de la escena punk rock) formada en 1997, en gira con un último de la escena punk rock), Moscow Death Brigade (Moscú) y Demenzia Sozial (formación de A Coruña).

Las entradas para el festival ya están a la venta a 25 euros en anticipada y 30 € en taquilla (en sala, el Inferno Rock Bar y A Reixa Tenda).

Este festival es de las pocas propuestas que ofrece un escenario al servicio de los sonidos más ásperos en Compostela, ciudad poco dada a ese tipo de músicas más cercanas al festival Resurrection Fest de Viveiro (Lugo), donde la citada formación rusa actuó ya un par de veces, si bien, hasta ahora no han tocado nunca en una sala gallega.

Edición previa

En la pasada edición, el festival compostelano que organiza José Carreira, ofreció el pasado año 2025 un cartel de tres jornadas, con actuaciones de Bala, Su Ta Gar, Aphonnic, Radiocrimen, Urko, Bones of Minerva, Trikornio, La Excavadora y The Eskarallas.