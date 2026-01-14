Lavacolla pierde medio millón de pasajeros en el año del cierre de la base de Ryanair

El aeropuerto de Santiago rompe la tendencia al alza que, con excepción de los años de pandemia, venía arrastrando durante la última década. El recorte de vuelos de Ryanair y el cierre de su base a finales de octubre ha asestado un duro golpe a los datos del Rosalía de Castro. Cierra 2025 con 3,12 millones de pasajeros, un 14,3% menos que el año anterior. Lavacolla ha perdido durante el ejercicio medio millón de viajeros con respecto a 2024, según los datos publicados ayer por Aena. Es la única terminal gallega en la que se produce un descenso.

La decisión de la aerolínea irlandesa de recortar sus operaciones en Santiago se ha dejado notar, sobre todo, a finales del ejercicio. El 3 de septiembre, la compañía dirigida por Michael O’Leary anunciaba su intención de cerrar la base de Lavacolla, en la que tenía dos aviones. El Rosalía de Castro era uno de los aeropuertos afectados por la guerra abierta por Ryanair contra el gestor aeroportuario Aena, al que acusa de tasas aéreas excesivas. Desde finales de octubre desaparecieron las rutas de Madrid, Málaga, Alicante, Gran Canaria, Palma de Mallorca, Barcelona y Zaragoza. Y los datos de tráfico se han desplomado en la terminal compostelana.

Caída del 27% en diciembre

En diciembre de 2025, Lavacolla movió un 27 % menos de viajeros que en el mismo mes de 2024. En noviembre había caído un 33 %. Tras la marcha de Ryanair, Vueling decidió reforzar su presencia en el Rosalía de Castro y ya es la aerolínea que más viajeros transporta. En diciembre pasado fueron 118.750, un 27 % más que en el mismo mes del año anterior. Tras cerrar la base, en los dos últimos meses del año Ryanair movió unos 25.000 pasajeros frente a los más de 107.000 de octubre, un descenso de casi el 80 %. La aerolínea irlandesa ya había empezado en la temporada de verano su repliegue de Lavacolla con la supresión de dos rutas.

El de Santiago es el único de los veinte grandes aeropuertos españoles que pierden pasajeros. Pese al descenso sigue ocupando el puesto 16º en la clasificación. En el último año, el número de viajeros en el conjunto de las terminales del Estado subió un 3,9 %. Tanto A Coruña como Vigo mejoraron también sus cifras, aunque en números absolutos siguen muy por debajo del tráfico que regista Lavacolla. Alvedro creció un 4,4 % hasta cerrar el ejercicio con 1,292 millones. Peinador se sitúa como el tercer aeropuerto gallego con 1,14 millones tras un alza del 5,3 % en 2025.

El descenso de Lavacolla se deja ver también en el número de operaciones. En 2025 el aeropuerto compostelano registró 24.837 vuelos, un 7,9 % menos que en 2024. De ellos, 22.376 fueron vuelos comerciales que se dividen en 18.040 vuelos nacionales y 4.336 internacionales. En la terminal de carga del Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro se gestionaron 3.734 toneladas durante el 2025.