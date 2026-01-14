ELECCIONES USC
López Couso lanza su candidatura a rectora: «Queremos unha USC que coide das persoas que a fan posible día a día»
La catedrática de Filoloxía Inglesa presentó este miércoles las principales líneas de su proyecto y el equipo de gobierno que la acompañará si consigue ganar las elecciones el próximo 12 de febrero
María José López Couso (Pontevedra, 1963) presentó este miércoles al equipo con el que buscará convertirse en la primera rectora de la historia de la USC. Junto a ellos dio a conocer las principales líneas de acción que llevaría a cabo si gana las elecciones del próximo 12 de febrero. «Non me presento como unha candidata individual, senón como a voz dun proxecto colectivo que nace da colaboración e da pluralidade froito dun traballo conxunto dun grupo moi numeroso de xente que reflicte moi ben a realidade da universidade». Con esas palabras dio comienzo la catedrática de Filoloxía Inglesa al acto de presentación de su candidatura al Rectorado, que tuvo lugar en el Salón de Graos de la Facultade de Filoloxía.
Su equipo de gobierno lo forman siete mujeres y cuatro hombres procedentes de once centros diferentes de la USC. Se trata de Mónica López Peña (Campus de Lugo), Pilar Murias Fernández (Estudantes, Cultura e Lingua), Francisco Caamaño Isorna (Profesorado e Organización Académica), Jesús López Romalde (Investigación e Transferencia), Patricia Regal López (Oferta Formativa), María José Piñeira Martiñán (Planificación Estratéxica e Económica), María Jesús Giráldez Fernández (Proxección Internacional e Relacións Institucionais), Javier Rico Díaz (Compromiso Social, Benestar e Deporte) e Antonio Mosquera González (Estratexia Dixital, Innovación Docente e Calidade). Marta Otero Crespo ocuparía la Secretaría Xeral de su equipo.
A ellos se sumaría Arturo González Quintela como delegado de la rectora para el sistema sanitario. «Trátase dunha nova figura que ten como obxectivo reforzar a relación entre a universidade e o sistema sanitario. Un paso estratéxico que busca situar a USC como un actor central na formación e na capacidade asistencial conectando as facultades e grupos de investigación cos centros hospitalarios», detalló López Couso.
Con este equipo López Couso busca «unha USC que escoite máis e mellor, que integre o coñecemento que existe nos seus departamentos, centros e grupos de investigación e no estudantado; unha USC que coide das persoas que a fan posible día a día e unha USC non renuncia á súa responsabilidade pública. En definitiva, unha USC que non se goberna dende arriba, senón dende dentro contando con todas as persoas que a conforman».
Una gobernanza más participativa, una investigación «de excelencia» y una admnistración «máis áxil» son algunos de sus retos
María José López Couso definió un proyecto que es resultado de «escoitar as inquedanzas e visións dos membros da comunidade universitaria». A este equipo, añadió, «fáltalle unha peza de aí o lema 'Ti es a peza que falta'». De esta manera la candidata apuesta por «un proxecto de toda a comunidade universitaria».
Como primera línea de actución citó la necesidad de «reforzar» el gobierno participativo de la universidad con la puesta en marcha de «un orzamento participativo» en una partida específica para «atender as necesidades detectadas pola propia comunidade universitaria» para fomentar una toma de decisiones «máis transparente e comprometida».
El programa también incluye un Plan de Incorporación a la Universidad orientado a «mellorar o coñecemento da institución» por parte del estudiantado y a «facilitar a integración» del nuevo personal (PTXAS y PDI) en los servicios, facultades y departamentos, a través de acciones formativas y de acompañamiento en las primeras fases.
Poniendo el foco en el estudiantado otro de los objetivos de su candidatura es crear un Plan de Participación Estudiantil de carácter plurianual que «recoñeza as diversas formas de implicación máis alá do ámbito académico, integrando a cultura, o deporte, o voluntariado...».
En el ámbito de la investigación y de la transferencia de conocimiento, López Couso apuesta por «unha investigación de excelencia» que capte y atraiga talento avanzando así hacia una ciencia «cada vez máis multidisciplinar e internacional». Así, propone ofrecer acompañamiento en todas las fases de desarrollo de un proyecto, incluyendo la gestión económica.
Con respecto al profesorado uno de los retos clave es garantizar el relevo generacional. «Isto require anticiparse ás xubilacións planificando as necesidades docentes, e por outra banda, garantir a promoción profesional», apuntó.
Su equipo también apuesta por avanzar hacia una «administración máis áxil e eficiente» que simplifique los procedimientos y reduzca la carga burocrática. Esto pasa, según López Couso, «por unha incorporación responsable da intelixencia artificial que vai permitir mellorar a xestión diaria».
En clave social, la candidata a rectora considera que la USC debe ser un «actor clave» creando redes de colaboración con las administraciones y el tejido empresarial y asociativo. «Temos que traballar para mellorar o benestar da nosa comunidade universitaria», pronunció.
