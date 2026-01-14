El músico de Santiago que gusta a Bunbury

Enrique Bunbury suma un millón de personas que siguen su perfil en Instagram, un millón y medio su espacio en X (antes Twitter) y 4, 5 millones en Facebook. Por si fuera poco, el músico aragonés, líder en su día del grupo Héroes del Silencio, suele hacer masivos mailing a medios de comunicación y personas suscritas a su web, ya que es amigo de lanzar cartas, listados de su gusto cinéfilo o literario, y, por su puesto, mensajes sobre la música que más le gusta. Y ahí, entre lo que más destaca en su balance de 2025, se ha colado un músico de Santiago, Luis Fercán, que atiende así de feliz a EL CORREO GALLEGO.

Reacción

«Me lo mandó un amigo el mismo día que Bunbury lo puso en sus redes sociales y, al momento, empecé a compartirlo entre mis amigos sin parar», relata entusiasta. «Me hace especial ilusión porque lo cita junto al último disco de Quique González, un artista que es todo un referente para mi», explica en alusión a '1973', el trabajo de ese cantautor madrileño que subraya en su top el locuaz Bunbury, que también menciona en ese mismo listado: ‘Gigante’, de Leiva; ‘Todas las cosas buenas’, de Rufus T. Firefly; ‘Los perros no entienden internet’, de Depresión Sonora; y ‘No lo volveré a hacer’, de Shego, entre otras músicas.

Conexión con Ortiga

«De chaval tenía un grupo en Santiago con Manu, de Ortiga, nos llamábamos Vizarros, con uve,», recalca, «y entre las versiones que hacíamos estaban varios temas de Héroes del Silencio como ‘Avalancha’ y ‘La chispa adecuada’, pero de Bunbury nunca he hecho una versión, no conozco tanto su carrera, pero tendré que investigar y escucharles más», comenta como si sintiera cierta obligación a modo de agradecimiento por el foco que el aragonés ha puesto sobre su emergente carrera.

Tras singles de adelanto como 'Cristales', 'Me estoy contradiciendo' y 'Frexulfe', Luis Fercán lanzó en noviembre la citada ‘El otro lado’, nueva entrega del venidero álbum, un tema que se abre así: «Pensamos que no saldría bien después de todo este año» . Esa composición es la cuarta entrega del próximo disco del artista compostelano, que verá la luz el 6 de febrero de 2026, tras un trabajo previo llamado ‘Postales perdidas’.

Su amigo de La M.O.D.A.

‘El otro lado’, ese single de Fercán editado por Calaverita Records, es un temazo, empieza casi desnudo, con la voz y los coros llenando todo pero dando espacio a la emoción y luego el galope medio del crescendo avanza con varias voces al unísono (las de quienes estaban allí ese día de la grabación: Juan Belda, Nacho Mur, St Woods y el propio autor), según detalla la nota de prensa. Mur, amigo y productor habitual del cantautor compostelano, es integrante del grupo burgalés La Maravillosa Orquesta del Alcohol (La M.O.D.A.), consolidados entre lo mejor del indie pop folk de nuestra escena. Por cierto, La M.O.D.A. tocan el jueves 29 de enero en Santiago, en la sala Capitol, un evento ya con las entradas agotadas.

Gira por Compostela en febrero

Criado en el circuito de bares de Santiago, Luis Fercán ya sabe lo que es patearse casi toda la península e incluso lo que es girar por México, y ahora está centrado «en todos los conciertos que tengo por delante en 2026», nos dice, en alusión a una agenda con más de una treintena de actuaciones, entre ellas, varias en Santiago, en locales del casco histórico. Toca el 24 febrero en el Café La Carrilana, el 25 en la Borriquita de Belem, el 26 en el Fuco Lois y el 28 en el pub Lucille, un tour denominado ‘Santiago. Os 5 de sempre’, y que retoma una idea que va camino de ser una tradición en su carrera, la de abrigarse con la gente cercana antes de retomar su camino de trovador por mil ciudades y reivindicar los pubs de Compostela que apuestan por la música en vivo en formato pequeño, cantera de talentos futuros. Esa tanda de cuatro actuaciones compostelanas tiene ya las entradas a la venta a 17 euros para cada noche.

Bunbury estrena single

Volviendo a Bunbury, publicó en 2025 un último disco largo llamado ‘Cuentas Pendientes’, que centró una gira titulada ‘Huracán Ambulante Tour 2025’ (que no pasó por Galicia) y ha iniciado 2026 con novedad al lanzar un tema inédito, ‘La voz’, parte de un nuevo disco que prevé publicar a lo largo de este 2026, año que marca el décimo aniversario del inicio de la carrera en solitario de Luis Fercán, cada vez, con mayor eco.