Santiago nomea a única inspectora principal da Policía Local en Galicia
Foron nomeados inspectores Sergio Mariño Ruza, José Noya Vázquez, José Luis Castro Eitor e Antonio Malvido Lojo
A Policía Local de Santiago conta desde onte coa única muller no posto de inspectora principal de toda Galicia. Trátase de Diana Parente Pampín, que en 2013 xa se convertera na primeira muller oficial na capital galega. A alcaldesa, Goretti Sanmartín, e o concelleiro de Convivencia, Xan Duro, recibiron á nova inspectora principal e aos novos inspectores que veñen de ser nomeados na Xunta de Goberno celebrada o luns, para desexarlles todos os éxitos nos seus novos cometidos e agradecerlles a súa traxectoria.
Ademais de Diana Parente Pampín, foron nomeados inspectores Sergio Mariño Ruza, José Noya Vázquez, José Luis Castro Eitor e Antonio Malvido Lojo. Todos eles superaron os respectivos procesos selectivos que convoca de maneira unitaria a Academia Galega de Seguridade Pública. Con estes nomeamentos, a Policía Local de Santiago conta agora con catro inspectores principais e cinco inspectores.
