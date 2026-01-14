Santiago(é)Tapas crece en Santiago: suma 48 locales en 2026
Tendrá lugar desde el 19 de febrero al 8 de marzo e inicia la fase de preselección de su oferta gastronómica
El Aula Gastronómica del Mercado de Abastos albergó este mediodía la presentación del proceso de preselección de las tapas del concurso culinario Santiago(é)Tapas, cuya edición número 17 tendrá lugar desde el 19 de febrero al 8 de marzo con precios por concretar pero "similares a los del pasado año", detallan desde la organización.
Esta oferta gastronómica en formato de certamen para que vote la clientela cuenta este año con 48 establecimientos, 6 más que en la edición previaen la edición previa, y 8 por encima de la cifra del concurso celebrado hace dos años, según indica la concelleira de Turismo, Míriam Louzao, que junto al vicepresidente y diputado provincial de Turismo de la Deputación da Coruña, Xosé Regueira, fueron parte de la rueda de intervenciones del acto.
Esos 48 locales ofrecerán cerca de 73 tapas, oferta que está ahora en fase de preselección tras el cierre de las inscripciones.
Organizado y promovido por Turismo de Santiago y encuadrado dentro de la marca Compostela Gastronómica, con apoyo de la Deputación da Coruña y tiene como patrocinador principal a la empresa Hijos de Rivera, a través de sus marcas Estrella Galicia, Ponte da Boga y Cabreiroá. También colaboran la Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal), el Mercado de Abastos de Santiago, Cash Record, Café Dromedario, la Asociación de Personas Celíacas de Galicia (ACEGA), el CIFP Compostela y Allwork.
