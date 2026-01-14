La Xunta inicia el proceso para construir 36 pisos protegidos en Volta do Castro

Santiago verá aumentado su parque de vivienda pública en los próximos años con un nuevo proyecto para construir 36 pisos protegidos en Volta do Castro, que supondrá una inversión total de 7 millones de euros. La conselleira de Vivenda, María M. Allegue, compareció ayer en la parcela de la rúa Ildefonso Sánchez Mera donde se levantará el edificio para anunciar el inicio de los trámites, con la publicación en la plataforma de contratación pública de los pliegos para la redacción del proyecto y la dirección de obra.

Allegue señaló que esta intervención se impulsa al amparo de la modificación normativa que está en vigor desde este 1 de enero y permite la construcción de vivienda protegida en suelos dotacionales, como este de Volta do Castro, que es de titularidad autonómica. La conselleira afirmó que la Xunta de Galicia busca «artellar medidas normativas para axilizar a construción de vivenda».

Al menos 41 meses

En cuanto a los plazos, la presentación de ofertas para esta fase inicial termina el 20 de febrero y el licitador dispondrá de cinco meses en total para redactar el proyecto básico y de ejecución. Allegue indicó que «tan pronto teñamos ese proxecto, xa someteremos a licitación a execución de obras. Contamos, polo tanto, que a finais deste ano 2026 ou principios do 2027, poidamos xa tela en marcha». La conselleira aseguró que «sabemos que non hai tempo que perder para dar cumprimento a esa demanda da cidadanía» de aumentar el parque de vivienda asequible.

Allegue no aventuró plazos más allá de esa segunda licitación, sin cuantificar el tiempo que tardarán en estar disponibles los pisos. En los pliegos se establece una duración de este contrato, que incluye la dirección de obra, de 41 meses, sin tener en cuenta otros trámites, por lo que no es previsible que los trabajos finalicen antes de transcurrir ese plazo desde la firma con el licitador.

Reclama la cesión de parcelas a Raxoi

Durante su comparecencia, la conselleira insistió en reclamar al Concello de Santiago que ejecute la cesión de dos parcelas de titularidad municipal comprometida hace dos años para la construcción de vivienda pública. «Non entendemos o motivo de por que non se fai esa cesión», indicó, enumerando una serie de ayuntamientos que han llevado a cabo trámites similares recientemente.

La dirigente autonómica también repasó los proyectos que la Xunta tiene en marcha en la ciudad. Así, subrayó que 60 viviendas públicas en Lamas de Abade y O Castiñeiriño serán entregadas este año tras sufrir un retraso de varios meses, sigue avanzando el plan para la emancipación de jóvenes en Xoán XXIII y está a punto de finalizar el trámite ambiental el proyecto de interés autonómico (PIA) destinado a habilitar suelo para 3.000 viviendas en Mallou a partir de 2028.

La declaración de zona tensionada «non funciona»

La conselleira de Vivenda manifestó también que Santiago podrá obtener la declaración de zona de mercado residencial tensionado «se o Concello presenta a solicitude como marca a normativa». Aunque volvió a matizar que el ejecutivo gallego no es partidario del «intervencionismo» en el mercado para regular los precios, aseguró que cumplirán la ley e insistió en que «todo depende de como presente esa documentación» el gobierno de Raxoi.

Allegue también valoró que la aplicación de esta medida «non funciona» y que en A Coruña, donde está en vigor desde hace medio año, «ten os efectos contrarios ao desexado» porque «están diminuíndo os contratos que se formalizan, é dicir, está retirando vivendas do mercado». Pese a haberse registrado un descenso en el precio medio del alquiler, la conselleira estimó que «baixa moi pouquiño» y consideró «máis importante» la caída en el número de contratos.

Con respecto a las bonificaciones anunciadas por Pedro Sánchez a los caseros, lamentó «que nos enteremos pola prensa». Aunque se mostró favorable a «darlles facilidades aos propietarios», criticó que se trata de «anuncios baleiros» porque los socios del Gobierno central «non están a favor».