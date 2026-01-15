David Fiuza retoma la batuta de la Banda Municipal de Santiago en un ciclo con Rosa Cedrón como invitada

«Hay que poner un poco de alegría tal y como está el mundo hoy día», dice David Fiuza al comentarle que mantiene el colorista estilismo que le caracterizó en su anterior etapa compostelana, según demostró este miércoles en el Pazo de Raxoi al hablar del segundo ciclo del curso de la Banda Municipal de Música de Santiago (BMSC), a cuya dirección vuelve para retomar la batuta el próximo domingo.

Inicio del ciclo

Ese día, a las 12:00 horas en el Teatro Principal, con entrada libre previa retirada de invitación (como en el resto de citas venideras) se ofrece un concierto llamado Gallaecia XXI, con un programa de música gallega escrita en el presente siglo, y la colaboración de la Federación Galega de Bandas de Música Populares mediante el estreno de las obras premiadas en su Concurso Galego de Composición de 2025 (de Sergio Rodríguez y Óscar Musso).

Suple a Casiano Mouriño

David Fiuza Souto retoma la dirección de la Banda Municipal, de Santiago y suple a Casiano Mouriño, que sigue como subdirector y saxofonista y para quien Fiuza tuvo palabras de agradecimiento en la rueda de prensa, donde intervino acompañado por la concelleira de Capital Cultural, Míriam Louzao, que destacó la notable presencia de autoría gallega en el programa que se va a desarrollar hasta el mes de mayo, ciclo que lleva por título Escoita, sinte, desfruta.

Tras obtener la mejor puntuación en la convocatoria abierta en julio de 2025, Fiuza, natural de Vila de Cruces, ya fue titular de la formación compostelana de 2021 a 2024 en su etapa en excedencia para luego volver a su plaza en Lugo, donde tenía puesto de funcionario del subgrupo A1 desde 2021.

Entradas

Ya están agotadas casi el 80 % de las invitaciones para el recital del día 18 de enero y el 50 % de las disponibles para el 25, fecha de un concierto titulado Souvenir impressionniste, con repertorio impresionista francés y cita gratuita en el Principal desde las 12 horas.

Entre las novedades de este segundo ciclo de actuaciones, destaca la primera colaboración con el festival De Lugares e Órganos, en este caso con la Banda Municipal el 28 de marzo en la Igrexa de San Domingos de Bonaval, ante un repertorio que combina obras originales para ese instrumento adaptadas a banda.

Rosa Cedrón, Cris Collazo y Josito Porto

Entre otras colaboraciones previstas, el domingo 8 de marzo, en el Auditorio de Galicia, se une la voz solista de Rosa Cedrón acompañada de la artista plástica Noa López Caldeiro, cita llamada Impetuosamente inspiradoras; y el domingo 22 de marzo en el Principal se suma la Banda del Conservatorio Profesional de Música de Santiago. Ya el 8 de marzo, se invita a Cris Collazo y Josito Porto (para unir el mundo rock y el sinfónico) mientras que el mundo de la zarzuela hila el recital del 1 de marzo.

Por otro lado, el 26 de abril se hace el recital del concurso de Dirección de la BMSC y el 10 de mayo, un pase con la participación de la Federación Galega de Bandas.