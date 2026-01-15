Os desafíos do doutoramento en educación, a análise nun libro publicado por un profesor da USC
Miguel Ángel Santos Rego presentou 'El doctorado en Educación. ¿Reproducir o Transformar?.', este xoves na Facultade de Ciencias da Educación
L.R.
Miguel Ángel Santos Rego, catedrático da Universidade de Santiago no departamento de Pedagoxía e Didáctica, presentou este xoves na Facultade de Ciencias da Educación o seu último libro El doctorado en Educación. ¿Reproducir o Transformar?. O acto presidiuno o reitor Antonio López e nel participaron tamén o conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, e a decana da Facultade de Ciencias da Educación, Mar Lorenzo.
Debido á amplitude semántica do campo de actividade investigadora, o doutoramento en educación presenta condicións de certa singularidade epistémica, apreciables tanto nos ámbitos científico como profesional. Isto presenta vantaxes e inconvenientes para unha mellor xestión da complexidade nos centros e institucións educativas das sociedades abertas.
O libro aclara e proxecta os desafíos do doutoramento en educación á mantenta da súa asociación coa importancia de reforzar a innovación, o liderado e a calidade dos procesos que optimizan as competencias das persoas, a base de cambios e transformacións desde a esencial procura de máis e mellor coñecemento.
Miguel Ángel Santos Rego foi vicerreitor de Profesorado da USC e investigador e profesor visitante nas Universidades de Illinois, Johns Hopkins e Texas (EE. UU.). É ademais Premio Nacional de Investigación Educativa e coordinador do grupo de investigación Esculca.
