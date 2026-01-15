Enric Juliana abre el martes en Santiago las charlas del premio de ensayo del Casino

El martes 20 de enero empieza en Santiago el ciclo de charlas del trío de ensayos ganadores del premio Encontros de Compostela de reflexión e pensamento. Incluye tres obras: Abril é un país, de la periodista gallega Tereixa Constenla; España: el pacto y la furia, del periodista catalán Enric Juliana; y La depresión es la pérdida de una ilusión, del psiquiatra argentino J. D. Nasio.

Fechas

Idea promovida por la asociación cultural Casino de Santiago (en colaboración de la Consellería de Educación) su sede recibe el 20 de enero a Enric Juliana, que da una charla a las 19 horas, con entrada libre, como las de Tereixa Constenla (3 de marzo) y J. D. Nasio (15 de abril).

El libro de Juliana

Durante la presentación del fallo del galardón celebrada el pasado otoño, el periodista Lois Caeiro, resumió de esta forma el contenido de la obra de Juliana (Badalona, 1957), publicada por Arpa Editores: «Es un libro que contextualiza lo que ha sucedido en los últimos 20 años, tiempo que se corresponde con su estancia como periodista en Madrid y etapa que él sintetiza en esas dos palabras que son parte del título...»

Texto sobre Portugal

Y otro profesional significativo del entorno periodístico en Galicia, Fernando Salgado, expuso así su visión del ensayo de Constenla (Arca, A Estrada, Pontevedra, 1968), editado en gallego por Kalandraka: «Ya parecía todo contado sobre esa revolución lusa, pero Constenla demuestra que todavía quedaban rincones oscuros por contar y lo hace a través de un libro maravillosamente escrito».

Ensayo sobre la felicidad

Ubaldo Rueda, directivo de la asociación cultural Casino de Santiago, habló de esta manera del texto de Nasio (Rosario, Argentina, 1942), editado por Paidós: «Dice que la felicidad no consiste en realizar nuestras ilusiones si no en caminar hacia ellas. Es un libro que evita el típico lenguaje rebuscado de la escuela lacaniana y que suscita un montón de preguntas que ojalá pueda responderlas él mismo pronto en Santiago».