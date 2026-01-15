El rechazo de los conductores de Santiago a los nuevos radares: "Son recaudatorios al 100%"

Los conductores compostelanos reaccionan tras el anuncio del responsable de Facenda de Raxoi, Manuel César, sobre la instalación de dos nuevos radares y un fotorrojo en la capital de Galiciaque se sumarán a los ya existentes y con los que Raxoi estima recaudar unos 5,6 millones de euros para las arcas municipales en multas. Sus opiniones oscilan entre que "no" son necesarios y que no han sido instalados en los lugares adecuados.

César asegura que se instalan como medida de "mellora da seguranza viaria" pero casi todos los testimonios recogidos por EL CORREO GALLEGO apuntan en otra dirección: el afán recaudatorio.

David y Alberto, taxistas en Santiago

La posición de David y Alberto -taxistas en Santiago- al ser preguntados acerca de la nueva medida que ha tomado el departamento de Tráfico del Concello es clara: "Afán recaudatorio siempre". Estos profesionales, que pasan su día a día en las calles compostelanas, opinan además que la ubicación de los mismos no es la adecuada: señalan que en O Restollal "ya sobra con los semáforos".

Asimismo, los dos ponen de ejemplo el periférico santiagués, dónde no pocos conductores rebasan el límite de velocidad, que está fijado en 70 km/h, y por ello es una vía muy propensa a los accidentes en Santiago.

Sergio y Javier, repartidores en la capital de Galicia

Otro de los sectores que más se ve afectado por las multas de tráfico son los repartidores. Sergio, trabajador de una conocida empresa de bebidas de Santiago, también opina que los nuevos radares responden "más bien (a razones) recaudatorias".

Este ribeirense, que lleva cuatro años haciendo su ruta por la capital gallega, incide además en que "los que trabajamos seguido en la carretera podemos tener un despiste, y que te metan 200 euros de multa en una nómina normal ya te revienta el mes".

Javier, otro repartidor, no cree que la medida "sexa educativa, é para recaudar". Al igual que David y Alberto, los taxistas de la Intermodal, este repartidor de paquetes añade que el radar situado en O Restollal "realmente non sei que pinta alí habendo semáforos e pasos de peóns", y vuelve a sacar a la palestra la actual situación del vial SC-20: "No periférico deberían de poñer un".

Creo que se está multando menos que con el anterior alcalde. Antes parabas con el coche en algún lado y ya tenías a la Policía Local encima

Paula y Javier, conductores habituales en Santiago

Paula, natural de Urdilde y dueña de un negocio en Santiago, es conductora habitual de la ciudad. Preguntada por los nuevos radares, no se inclina ni hacia un lado ni hacia otro: "A ver, afán recaudatario siempre hay, pero también te digo que la gente va como va por Santiago, por lo que no veo mal poner un poco de freno".

No obstante, esta mujer también manifiesta que "a favor del Gobierno actual, tengo que decir que creo que se está multando menos que con el anterior alcalde. Antes parabas con el coche en algún lado y ya tenías a la Policía Local encima".

Una posición que no comparte Javier, un residente de O Milladoiro que todos los días circula por Santiago. "Los radares son recaudatorios al 100%", dice con rotundidad, antes de sacar a colación la baja velocidad a la que los coches ya circulan por la avenida de O Restollal, señalando que dicha vía ya está suficientemente señalizada con semáforos y pasos de peatones para su seguridad.