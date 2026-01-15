Licitan por 12,8 millones el mantenimiento de las instalaciones hospitalarias en Santiago

Poder «garantizar de forma integrada y unificada el mantenimiento» de los cuatro hospitales públicos compostelanos pertenecientes al Área Sanitaria de Santiago y Barbanza -Clínico, Gil Casares, Médico-Quirúrgico de Conxo y Psiquiátrico de Conxo-, así como del nuevo Centro de Protonterapia de Galicia y del de radiofármacos PET, es lo que se busca con la licitación publicada este miércoles en la web de Contratos Públicos de Galicia, en la que sale a concurso con un presupuesto de 12.838.775,16 euros con IVA, 10.610.557,98 sin IVA. Una cuantía que se eleva hasta los 21.221.115,96 euros, también sin IVA, en el caso de que el contrato, que se espera entre en vigor el próximo 16 de abril por un período inicial de tres años, sea prorrogado por otros dos más, y antes de esa prórroga al mismo se le sumen 2.122.111,60 en concepto de posible modificación en un 20% del presupuesto fijado.

En la documentación sobre una licitación a la que las empresas interesadas pueden presentarse hasta el 9 de febrero, se incide en que se trata de «garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y la seguridad, tanto a los usuarios como a los profesionales», obteniendo «un ahorro económico para la administración».

Adecuación en tiempo y forma a las necesidades

Desde el área sanitaria se recuerda que su finalidad es la de prestar las actividades y servicios sanitarios en su ámbito territorial, y se señala que para ello es necesario cumplir otras prestaciones, como las del correcto mantenimiento, que deberá garantizar su adecuación «en tiempo y forma a las necesidades reales existentes».

Hasta ahora este servicio se llevaba a cabo a través de personal propio y contratos de mantenimiento con empresas externas, en concreto el firmado el 2 de agosto de 2012 por una duración de ocho años, y el del 4 de marzo de 2021 por cinco años.

Eran contratos mixtos de mantenimiento y suministro energético prestacional mediante los que las empresas realizaban inversiones para mejorar la eficiencia energética por cuenta propia y prestaban el servicio de mantenimiento y explotación energética del edificio, diferenciando entre instalaciones y equipos con garantía total y otras partes con mantenimiento general, donde los repuestos los suministraba el área.

Estimación sobre el número de horas y plantilla necesarias

Un modelo que, según se explica, conllevaba que el importe de los contratos y los posibles márgenes para las empresas dependieran de multitud de factores. Además, no había un cuadrante de personal para cubrir esas necesidades de mantenimiento y gestión energética, y en cambio ahora se incluyen estimaciones sobre el número de horas necesarias, así como sobre la plantilla necesaria.

Desde la gerencia se apunta que tras ocho años de inversiones y optimización energética ya no se pueden realizar actuaciones que justifiquen «ahorros que hagan viable un contrato mixto de prestación de servicios energéticos y mantenimiento con compra de energía», que el coste del suministro energético prestacional era muy superior al del mantenimiento, lo que permitía a las empresas un margen para ajustar sus ofertas de forma más flexible.

Galicia, pionera en incluir la protonterapia en su sistema público de salud

Frente a estos contratos anteriores, el que acaba de salir a concurso contempla ya la incorporación al área sanitaria de la ampliación del edificio de consultas del Clínico y el nuevo Centro de Protonterapia de Galicia, ambos en construcción y que, en el caso de este último, se prevé entre en funcionamiento a finales de año, convirtiendo a Galicia en la pionera en España en ofrecer este tratamiento para determinados tipos de cáncer dentro de su sistema público de salud.

La licitación incorpora un análisis sobre la situación actual del servicio de mantenimiento, una estimación sobre los refuerzos de personal, subcontrataciones y materiales necesarios, y se justifica por las notables modificaciones experimentadas en el tipo de prestación, el parque de edificios en los que actuar y las variaciones en los convenios laborales.

De esta forma, se fija un presupuesto base de licitación anual de 3.536.852,66 euros sin IVA, de los cuales a mano de obra se destinan 2.356.468,12 euros, 415.585,31 a subcontrataciones y otros gastos, 303.470,63 a materiales con garantía total, 307.552,41 a gastos generales y 153.776,20 euros a beneficio industrial. Sumados los 742.739,06 euros de IVA, la cuantía asciende a 4.279.591, 72 euros por ejercicio.

De edificios aún sin estrenar a uno del siglo XII

La licitación del nuevo contrato de mantenimiento de las instalaciones sanitarias en el área especifica los ámbitos en los que hay que prestar el servicio en cada uno de los edificios, así como las dotaciones con las que cuentan y su superficie.

Instalaciones que en algunos casos aún no se han estrenado, como es el caso del nuevo Centro de Protonterapia de Galicia o la ampliación del Clínico, y que en otros albergan siglos de historia como el Psiquiátrico de Conxo, convertido en centro hospitalario en 1885 dentro del Monasterio de Santa María de Conxo, que data del año 1129.

47.335 avisos de averías en el último año

En todos ellos la adjudicataria deberá asumir la gestión energética, además de responsabilizarse de que se cumplan los requisitos para la prevención y control de la legionelosis, con un plan sanitario específico, y de la misma forma deberá elaborar un plan sanitario del agua. En caso de incumplimiento se establecen diferentes tipos de sanciones.

Además, mantendrá el servicio de Central de Averías instalado en el Clínico, a través del que se cubrirá la gestión de todas las averías del área sanitaria, incluyendo equipos e instalaciones no recogidos en el pliego, de forma que abarcará los cinco hospitales que forman parte del CHUS, así como el Centro de Protonterapia y los centros de salud, incluyendo aquellos edificios que cuenten con un contrato de mantenimiento propio, de forma que todos los partes se gestionen a través de esta central, que en el último año contabilizó 47.335 avisos y 85.759 órdenes de trabajo.