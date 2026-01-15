Ordenan el desalojo de un centro social okupado en Santiago: su colectivo anuncia movilizaciones

El Juzgado de Primera Instancia número 2 ha ordenado que la semana próxima semana se lleve a cabo el desalojo de un edificio del casco histórico de Santiago de Compostela, donde hasta ahora estaba instalado el Centro Social Okupado Autogestionado (C.S.O.A.) Escárnio e Maldizer, cuyo colectivo protestará en contra. El desalojo del número 11 de la rúa Algalia de Abaixo está previsto para el próximo viernes 23 de enero a las 09.15 horas.

El colectivo que lo gestiona ha difundido la noticia en sus redes sociales, como ya hizo en mayo de 2025, cuando estaba programada inicialmente la orden. Además, ha anunciado movilizaciones para el mismo día, que se llevarán a cabo antes y después: la primera será a las 08.00 horas -una hora y cuarto antes de la orden- y la segunda, a las 20.00 horas. "¡El 23 de enero salimos a la calle en defensa de todos los centros sociales! No pueden tapiar nuestra lucha", difunden en 'Instagram'.

Este inmueble ya fue desalojado en mayo del año 2017 tras haber estado okupado durante años en una intervención que dio pie a una serie de protestas que se saldaron con detenidos y varias cargas policiales contra los manifestantes.

El edificio, en desuso desde hace más de una década, fue de nuevo ocupado en el año 2019, meses después de que sus propietarios intentasen tapiar los accesos con bloques de hormigón, una medida que contraviene las normas de patrimonio de la zona monumental compostelana.

Desde entonces, el centro social Escárnio e Maldizer ha organizado de manera continuada en el inmueble varios eventos, que van desde clases de baile e instrumentos musicales a conciertos, obras de teatro, proyecciones de cine, mesas de debate o mercadillos de segunda mano.